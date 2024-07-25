O Yan Bakış Nedir? Anne Olduktan Sonra İnzivaya Çekilen Eda Ece'den "Mina Uyusun" Konseptli Manifest Pozu!
O Yan Bakış Nedir? Anne Olduktan Sonra İnzivaya Çekilen Eda Ece'den "Mina Uyusun" Konseptli Manifest Pozu!
Anne olduktan sonra inzivaya çekilen Eda Ece'den minik kızı Mina'yla poz geldi! Bebeği uyusun diye manifest niyetine poz paylaşan Eda Ece'nin minik kızının tatlılığı kalpleri eritti.
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Eda Ece, hayatımıza girdiği ilk günden beri doğallığı, samimi halleri ve duru güzelliğiyle öne çıkan isimlerden biliyorsunuz.
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Yasak Elma'daki Yıldız karakteriyle hepimizi kendine aşık etmeyi başaran güzel oyuncu, geçen sene Haziran'da uzun senelerdir beraber olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer'le evlenmişti hatırlarsanız.
Çok geçmeden de bir bebek beklediklerini öğrenmiştik! Bir kızı olacağını açıklayan Eda Ece, arada bir görüntülense de diğer ünlülerimize kıyasla daha gözlerden uzak bir hamilelik süreci yaşadı.
Kızlarını merakla bekleyen Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, 4 Nisan'da Mina İpek ismini verdikleri kızlarına kavuştu.
O günden bu yana da Eda Ece'yi daha az görür olduk. Annelik inzivasına çekilen Eda Ece, en son kızı izinsiz bir şekilde görüntülendiğinde, "Evim dışında her yerde çocuğumu çekebilirsiniz ama evimde çekilmesinden rahatsız oluyorum" açıklamasında bulunmuştu.
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Geçtiğimiz dakikalarda ise Mina'sının yan bakışlı bir pozunu paylaştı güzel oyuncu! Uyku dertleri çoğalarak artıyor olacak ki Eda Ece'den "Bebeğim uyusun" temalı, bol emojili bir fotoğraf geldi. Mina'nın uyumaya hiç niyeti yokmuş gibi fıldır fıldır bakan gözleri de tavşan tulumu da kalp eritti!❤️
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