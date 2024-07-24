Ne Yiyip İçtiyse Yaramış: Yakışıklılığı Dillerden Düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ'un Aldığı Kilolar Gözden Kaçmadı!
Ne Yiyip İçtiyse Yaramış: Yakışıklılığı Dillerden Düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ'un Aldığı Kilolar Gözden Kaçmadı!
Tatilin keyfini süren Kıvanç Tatlıtuğ, Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Sezon bittiğinden beri görmediğimiz Tatlıtuğ'un aldığı kilolar sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı! 🙈
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Büyük bir çoğunluğa göre ülkenin en yakışıklıları listesinde bir numara olan Kıvanç Tatlıtuğ, ne zaman görüntülense ağzımız açık kalıyoruz biliyorsunuz.
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Üstelik sadece yakışıklılığı sebebiyle de düşmüyoruz kendisine! 2016'da Başak Dizer'le evlenen Tatlıtuğ, hem eşine olan büyük aşkı ve jestleriyle...
Hem de aynı kendisi gibi sapsarı olan oğlu Kurt Efe'ye düşkünlüğüyle her seferinde "allahım bize de Başak Dizer şansı nasip et nolur" dedirtmeyi başarıyor.
Her hali olay olan Kıvanç Tatlıtuğ, ne zaman bir yerde görüntülense veya yeni bir poz paylaşsa ortalık ayağa kalkıyor desek yeridir. Yine o günlerden birindeyiz ama bu sefer bir değişiklik var!🙈
Yaz tatilinin keyfini çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından motorunun üstünde görüntülendi.
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Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ve "yeni sezonda sürprizler olacak" diyen yakışıklı Tatlıtuğ'un aldığı kilolar gözden kaçmadı...
Buyurun, ne yiyip içtiyse yaradığı bariz belli olan yakışıklı oyuncuya gelen yorumlara beraber bakalım! 😂
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Siz ne diyorsunuz? Yakışmış mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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