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Yaşamak Onların da Hakkı: Komisyondan Geçen Hayvan Hakları Yasası'na Ünlülerden Tepki Yağdı!

Yaşamak Onların da Hakkı: Komisyondan Geçen Hayvan Hakları Yasası'na Ünlülerden Tepki Yağdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 21:46

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı gibi ünlü isimler de komisyondan geçen Hayvan Hakları Yasası'na tepki göstermeden edemedi...

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Ülkenin gündemi günlerdir sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini de içeren yasa tasarısıyla çalkalanıyordu.

Ülkenin gündemi günlerdir sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini de içeren yasa tasarısıyla çalkalanıyordu.

Her ne kadar büyük tepki çeken "ötanazi" ibaresinin yasadan çıkarıldığı söylense de Veteriner Hizmetleri Kanunu’ndaki esaslara göre ötanazi yapılmasının yolu açık tutulmuştu.

Her ne kadar büyük tepki çeken "ötanazi" ibaresinin yasadan çıkarıldığı söylense de Veteriner Hizmetleri Kanunu’ndaki esaslara göre ötanazi yapılmasının yolu açık tutulmuştu.

23 Temmuz'da Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü, ünlü isimler de sessiz kalamadı.

23 Temmuz'da Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü, ünlü isimler de sessiz kalamadı.

Buyurun, kimler tepki göstermiş beraber bakalım...

Başak Dizer

Başak Dizer

Ezgi Mola

Ezgi Mola
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Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz

Pınar Deniz

Pınar Deniz

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Seren Serengil

Seren Serengil
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Pelin Akil

Pelin Akil

Ala Tokel

Ala Tokel

Danla Bilic

Danla Bilic

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Feyza Civelek

Feyza Civelek
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Gülben Ergen

Gülben Ergen

Kerem Bursin

Kerem Bursin

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci

Alina Boz

Alina Boz

Birce Akalay

Birce Akalay
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Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün
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Mer Tem

En elit semtlerdeki süper lüks villalarından sabah altıda işe okula gidenlerden bihaber yorumlamışlar.

Murat Özçelik

İsrail in katlettiği onca masumun da yaşam hakları vardı onca bebeğin çocuğun kadının ama bir kere bile bu kadar tepki gösterdiğiniz görülmedi