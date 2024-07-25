Yaşamak Onların da Hakkı: Komisyondan Geçen Hayvan Hakları Yasası'na Ünlülerden Tepki Yağdı!
Yaşamak Onların da Hakkı: Komisyondan Geçen Hayvan Hakları Yasası'na Ünlülerden Tepki Yağdı!
Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı gibi ünlü isimler de komisyondan geçen Hayvan Hakları Yasası'na tepki göstermeden edemedi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkenin gündemi günlerdir sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini de içeren yasa tasarısıyla çalkalanıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her ne kadar büyük tepki çeken "ötanazi" ibaresinin yasadan çıkarıldığı söylense de Veteriner Hizmetleri Kanunu’ndaki esaslara göre ötanazi yapılmasının yolu açık tutulmuştu.
23 Temmuz'da Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü, ünlü isimler de sessiz kalamadı.
Başak Dizer
Ezgi Mola
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerimcan Durmaz
Pınar Deniz
Şahan Gökbakar
Çağla Şıkel
Seren Serengil
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pelin Akil
Ala Tokel
Danla Bilic
Gamze Erçel
Feyza Civelek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülben Ergen
Kerem Bursin
Özge Özpirinçci
Alina Boz
Birce Akalay
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuba Büyüküstün
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
En elit semtlerdeki süper lüks villalarından sabah altıda işe okula gidenlerden bihaber yorumlamışlar.
yasada böyle birşey yazmıyor ki mal bu ünlüler ya
İsrail in katlettiği onca masumun da yaşam hakları vardı onca bebeğin çocuğun kadının ama bir kere bile bu kadar tepki gösterdiğiniz görülmedi