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İngilizcene Kurban: Türkçe'yi Söken Demet Akalın, Khloe Kardashian'a Özlü Söz Bırakmayı İhmal Etmedi!

İngilizcene Kurban: Türkçe'yi Söken Demet Akalın, Khloe Kardashian'a Özlü Söz Bırakmayı İhmal Etmedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 00:15

İmla ve yazım hatalarının kraliçesi Demet Akalın, Khloe Kardashian'ın vefa dolu gönderisini pas geçemedi. Türkçe'yi söken Demo, bu sefer de İngilizce'ye sardı!

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Attığı her adım olay, yaptığı her şarkı hit olan Demet Akalın, son zamanlarda verdiği kilolarla gündemden düşmüyor biliyorsunuz.

Attığı her adım olay, yaptığı her şarkı hit olan Demet Akalın, son zamanlarda verdiği kilolarla gündemden düşmüyor biliyorsunuz.

Fakat bu sene adeta "kendime yeni bir ben lazım" diyerek hem bütün fazla kilolarından kurtulan hem de imaj değişikliğine giden Akalın'ın daima ve düzenli olarak konuşulduğu bir mevzu daha biliyorsunuz.

Fakat bu sene adeta "kendime yeni bir ben lazım" diyerek hem bütün fazla kilolarından kurtulan hem de imaj değişikliğine giden Akalın'ın daima ve düzenli olarak konuşulduğu bir mevzu daha biliyorsunuz.

Nam salmış imla ve yazım hatalarından bahsediyoruz tabii ki! O kadar ki meseleye Netflix, Digiturk ve niceleri dahil olmuş, Demo'nun adı imla hatası kraliçesine çıkmıştı hatırlarsanız!

Nam salmış imla ve yazım hatalarından bahsediyoruz tabii ki! O kadar ki meseleye Netflix, Digiturk ve niceleri dahil olmuş, Demo'nun adı imla hatası kraliçesine çıkmıştı hatırlarsanız!

"Türkçe yetmez İngilizce de olacak" diyen Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde pek düşkün olduğu Kardashian ailesinin fertlerinden birinin gönderisine bıraktığı özlü sözle gündeme geldi...

"Türkçe yetmez İngilizce de olacak" diyen Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde pek düşkün olduğu Kardashian ailesinin fertlerinden birinin gönderisine bıraktığı özlü sözle gündeme geldi...

Demo, yıllar önce Kim Kardashian'ın fotoğrafına "you'r mum!" ayarı çekip İngilizce'de de yaptığı yazım yanlışıyla hepimize kahkaha attırmıştı.

Demo, yıllar önce Kim Kardashian'ın fotoğrafına "you'r mum!" ayarı çekip İngilizce'de de yaptığı yazım yanlışıyla hepimize kahkaha attırmıştı.
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Sıra bu sefer de Khloe Kardashian'a geldi. Khloe'nin kanatları altına aldığı eski sevgilisi Tristan Thompson'un engelli kardeşinin doğum gününü kutladığı post'u gören Demo, yerinde duramadı!

Sıra bu sefer de Khloe Kardashian'a geldi. Khloe'nin kanatları altına aldığı eski sevgilisi Tristan Thompson'un engelli kardeşinin doğum gününü kutladığı post'u gören Demo, yerinde duramadı!

İngilizce "senin güzel kalbini görmeyen kördür" demek isteyen Demo, yine küçük bir dil katliamı yaşattı. Heart yazacakken t'sini unutup anlamı bozdu ama olsundu. Bizi yine güldürdü ya, o yeter!

İngilizce "senin güzel kalbini görmeyen kördür" demek isteyen Demo, yine küçük bir dil katliamı yaşattı. Heart yazacakken t'sini unutup anlamı bozdu ama olsundu. Bizi yine güldürdü ya, o yeter!

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