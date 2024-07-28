Etkileşim Merakı Bıktırdı: Banu Alkan, Safiye Soyman'a Başsağlığı Dilerken Kylie Jenner ve JLo'yu Etiketledi
Etkileşim Merakı Bıktırdı: Banu Alkan, Safiye Soyman'a Başsağlığı Dilerken Kylie Jenner ve JLo'yu Etiketledi
Banu Alkan, önce evladını kaybeden arkadaşı Safiye Soyman'a başsağlığı dilemeyip kendini paylaşmaya devam ettiği için tepki çekmiş, ardından nihayet bir başsağlığı mesajı yayınlamıştı. Alkan'dan 'keşke orada dursaydın' dedirten bir 'başsağlığı' mesajı daha geldi. Dünya Güzellerim'den kalma bir pozu şarkılar eşliğinde paylaşan Alkan'ın gönderisine Kylie Jenner ve JLo'yu etiketlemesi oldukça saygısız bulundu.
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Safiye Soyman, ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden, bebek gibi baktığı oğlu Harun Akaröz'ü kaybetti.
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Geçtiğimiz saatlerde evladını son uğurluğuna yolculayan Safiye Soyman'ın gözyaşları içinde, ayakta zor durduğu anlar yürek burkarken, 'yakın dostu' Banu Alkan'dan herhangi bir başsağlığı dileği gelmemesi tepki çekmişti.
Ölüm haberi yayıldığından bu yana kendine çok bayıldığı için pozlarını arka arkaya sıralamaya doyamayan Banu Alkan, tepkiler üzerine nihayet arkadaşını ve acısını hatırlamaya karar vermişti.
Geçtiğimiz dakikalarda, Banu Alkan'dan "Safiye'sine" baş sağlığı dilediği bir de gönderi geldi. Ama öyle bir gönderiydi ki keşke hikayede attığınla kalsaydın dedirtti...
Dünya Güzellerim Tatilde'den kalan bir videoyu paylaşan Alkan, altına da sanki Safiye Soyman oğlunu kaybetmemiş gibi müzik döşedi.
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Buyurun önce o videoyu bir izleyelim👇
Gönderisine düştüğü not ise daha da içler acısıydı. Kylie Jenner'a tanıklığıyla meşhur Banu Alkan'ın başsağlığı gönderisinde Kylie Jenner ve JLo'yu etiketlediğini gören sosyal medya kullanıcıları resmen çileden çıktı.
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