Etkileşim Merakı Bıktırdı: Banu Alkan, Safiye Soyman'a Başsağlığı Dilerken Kylie Jenner ve JLo'yu Etiketledi

Banu Alkan, önce evladını kaybeden arkadaşı Safiye Soyman'a başsağlığı dilemeyip kendini paylaşmaya devam ettiği için tepki çekmiş, ardından nihayet bir başsağlığı mesajı yayınlamıştı. Alkan'dan 'keşke orada dursaydın' dedirten bir 'başsağlığı' mesajı daha geldi. Dünya Güzellerim'den kalma bir pozu şarkılar eşliğinde paylaşan Alkan'ın gönderisine Kylie Jenner ve JLo'yu etiketlemesi oldukça saygısız bulundu.