Tepki Çekmişti: Banu Alkan Eleştirilerin Ardından Evlat Acısı Yaşayan Safiye Soyman'a Başsağlığı Diledi!
Tepki Çekmişti: Banu Alkan Eleştirilerin Ardından Evlat Acısı Yaşayan Safiye Soyman'a Başsağlığı Diledi!
Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın oğlu Harun'u kaybetmesinden sonra kendisini paylaşmalara doyamayan Banu Alkan aldığı tepkilerin ardından başsağlığı diledi!
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Anneliğiyle her daim magazin dünyasında örnek teşkil eden Safiye Soyman, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün acısıyla yıkıldı!
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Geçtiğimiz gün gece saatlerinde hastaneye kaldırılan Harun Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı şikayetler yaşadığı öğrenilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Gözü baktığı oğlunu kaybeden Safiye Soyman'ın evlat acısını duyan birçok ünlü isim arkadaşlarına destek olmak için paylaşımlarda bulundu.
Ancak Dünya Güzellerim Tatilde programı için bir kez daha kamera karşısına birlikte geçtiği Banu Alkan'ın herhangi bir başsağlığı paylaşımında bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı.
Başsağlığı mesajlarının yayınladığı ve acı haberin hızla yayılmdığı esnada kendisini ve biricik aşkı Kemal Yıldız'ı paylaşmalara doymayan Afrodit tepkilerin de odağı oldu.
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Son paylaşımları altına gelen olumsuz yorumları durmadan silen Banu Alkan eleştirilerden sonra acılı annenin programdan bir fotoğrafını paylaşarak başsağlığı diledi.
"Safiyem başın sağolsun. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun. Büyük acı Allah sabır versin" diyen Alkan ilk paylaşımdan birkaç saat sonra aynı paylaşımı bir de Safiye Soyman'ı etiketleyerek yapması da dikkat çekti.
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