Yerli Barbie'miz Bade İşçil Çılgın Dansını Neden Antrede Sergilediğini Epey Felsefik Bir Şekilde Açıkladı!
Yerli Barbie'miz Bade İşçil Çılgın Dansını Neden Antrede Sergilediğini Epey Felsefik Bir Şekilde Açıkladı!
Magazin dünyasının gözde isimlerinden olan Bade İşçil şu sıralar dansa merak sarmış durumda. Evinde deliler gibi dans ettiği anları sık sık sosyal medyasından paylaşan ünlü oyuncuya neden performanslarını sürekli antrede verdiği soruldu. Bade İşçil'se takipçisine oldukça felsefik bir cevap verdi.
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Bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde canlandırdığı "Şebnem" karakteriyle hafızalara kazınan Bade İşçil daha sonra Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler kadrosunda yer aldı.
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2018 yılından bu yana televizyon ekranlarında herhangi bir proje rol almayan ancak dijital platformdaki dizilerde fırtınalar estiren ünlü oyuncu gündemimizde kalmaya devam ediyor.
Bunun da en temel nedeninin İşçil'in kariyeri kadar güzelliği ve sosyal medya paylaşımları da olduğunu söylesek hiç yanlış olmaz.
Ünlü oyuncu bu yine ve yeniden dans etmelere doyamadığı anlarla viral oldu. Evinde çılgınca dans ettiği anları Instagram hesabından paylaşan İşçil'e herkesin merak ettiği bi soru soruldu.
Öncelikle güzel oyuncunun dans şovunu buraya bırakalım...
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Videoyu gören bir kullanıcı "neden antrede dans ettiğinizi merak ediyorum" yorumunda bulununca boş geçmeyen İşçil'den gelen "uzun ince bir yol" cevabı kelimeleri kifayetsiz bıraktı.
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