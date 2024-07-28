Yerli Barbie'miz Bade İşçil Çılgın Dansını Neden Antrede Sergilediğini Epey Felsefik Bir Şekilde Açıkladı!

Magazin dünyasının gözde isimlerinden olan Bade İşçil şu sıralar dansa merak sarmış durumda. Evinde deliler gibi dans ettiği anları sık sık sosyal medyasından paylaşan ünlü oyuncuya neden performanslarını sürekli antrede verdiği soruldu. Bade İşçil'se takipçisine oldukça felsefik bir cevap verdi.