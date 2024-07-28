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Kurtlar Vadisi Yıldızı ve Seslendirme Sanatçısı Uğur Taşdemir Hayatını Kaybetti!

Kurtlar Vadisi Yıldızı ve Seslendirme Sanatçısı Uğur Taşdemir Hayatını Kaybetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
28.07.2024 - 15:50

Oyuncu ve usta seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir 59 yaşında hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi Oyuncu, seslendirme ve dublaj sanatçısı Uğur Taşdemir'den acı haber geldi.

Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi Oyuncu, seslendirme ve dublaj sanatçısı Uğur Taşdemir'den acı haber geldi.

Oyuncular Sendikası tüm sevenlerini yasa boğan haberi "Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" ifadeleriyle duyurdu.

Oyuncular Sendikası tüm sevenlerini yasa boğan haberi "Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" ifadeleriyle duyurdu.

Pek çok Hollywood yıldızının, özellikle de aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde Türkçe seslendirmesini yapan Uğur Taşdemir ekranlara damda vuran Kurtlar Vadisi yapımlarında da canlandırdığı karakterle hafızalara kazınmıştı.

Pek çok Hollywood yıldızının, özellikle de aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde Türkçe seslendirmesini yapan Uğur Taşdemir ekranlara damda vuran Kurtlar Vadisi yapımlarında da canlandırdığı karakterle hafızalara kazınmıştı.

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