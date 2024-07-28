Anasına Bak Kızını Al: Aslı Enver'in Dünya Güzeli Kızı Elay'a Seçtiği Cicili Bicili Kombinlere Düşüyoruz!
Anasına Bak Kızını Al: Aslı Enver'in Dünya Güzeli Kızı Elay'a Seçtiği Cicili Bicili Kombinlere Düşüyoruz!
Aslı Enver, doğum yaptığından ve 6. ayında yüzünü hepimize gösterdiğinden beri dünyalar güzeli kızı Elay gündemden hiç düşmüyor biliyorsunuz! Bugüne dek her pozuyla kalp çalan Elay'ın hepsi birbirinden cici kombinlerini sizin için derledik. Buyurun, hep beraber bir daha eriyelim sonra da favoriye karar verelim! 🧿
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Yıllardır nahifliği ve doğallıyla gönlümüzde taht kurmuş Aslı Enver, 2022 yılında hepimizin bir ümit beklediği aşkını bulmuş, sürpriz bir şekilde de evlenmişti hatırlarsanız.
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Hemen akabinde de bebek haberi gelmişti! Berkin Gökbudak ve Aslı Enver, Elay ismini verdikleri kızlarını 4 Temmuz'da kucağına almıştı.
Aslı Enver'in kızı Elay'la 6 aylık olduğunda tanıştık! Kızının yüzünü ilk kez altıncı ayında gösteren ve bir seri fotoğraf paylaşan Aslı Enver, hepimizi bebeğine aşık etmeyi başardı.
O günden bugüne her pozu büyük yankı uyandıran Elay'ın yalnızca eriyip gitmemize sebep olan tatlılığı değil, hepsi birbirinden cici kombinleri de dikkat çekti!
1. Hazırsanız başlıyoruz! İlk fotoğraflara, Elay'ın kalbimizi ilk çaldığı anlara dönelim... İlk sırada Elay'ın ton sür ton bej kombini ve kombiniyle uyumlu tavşanlı oyuncağı var!
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2. Peki ya kış gününden kalma ayıcık tulumuna ne demeli?
3. 23 Nisan'dan kalan çizgili anne kız kombinini de es geçmemek lazım!
4. Elay'ın ev hali bile olay diyebilir miyiz? 🙈
5. İştahı açık Elay'ın çiçeği yemek sandığı ama asıl çiçeğin kendisi olduğu anları da şöyle bırakalım...
6. Ve gelelim büyüdükçe kendine daha çok hayran bırakan Elay'ın son kombinlerine! Bu güzelliğe her renk yakışıyor gördüğünüz gibi ❤️
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7. Son sözü size bırakacağız ama bizim favorimiz açık ara Elay'ın doğum günü kombini! Mor eteğinin içinde yüzen toplar nasıl bir detay acaba?
8. Son kombin de en yenisi! Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl Enver'in paylaştığı poz: sarı civciv Elay! Şimdi söz sizde. Aslı Enver'e buradan koca bir tebrik yolluyor, Elay'a yakışmayan bir kombin olmadığının farkında olmakla beraber favorinizi soruyoruz! Hadi yorumlarda buluşalım 🧿
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