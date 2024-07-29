İbrahim Tatlıses'e 'Babalık' Çıkışıyla Gündeme Gelen Dilan Çıtak'tan Hayvan Hakları Yasası'na Sert Tepki!
İbrahim Tatlıses'e 'Babalık' Çıkışıyla Gündeme Gelen Dilan Çıtak'tan Hayvan Hakları Yasası'na Sert Tepki!
Geçtiğimiz haftalarda, babası İbrahim Tatlıses'e sert çıkışıyla gündeme gelen Dilan Çıtak Tatlıses, Hayvan Hakları Yasası'na tepki gösterdi.
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İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti hatırlarsanız.
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O günden itibaren hayatımıza giren, kendine has sesiyle öne çıkan Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde, öz babası İbrahim Tatlıses'i ima ettiği "şiddet" paylaşımıyla herkesin kafasını karıştırmıştı. Önce açıklama yapacağını söyleyen Dilan, sonradan vazgeçmiş konu da birdenbire kapanmıştı. Yine de kendisini büyüten öz babası hakkında kurduğu cümleler epey imalıydı, ortada bir şeyler olduğu da barizdi haliyle.
Birkaç hafta önce babası ile ilgili ne söyleyeceği merak edildiği için gündeme oturan Dilan Çıtak, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından Hayvan Hakları Yasası'na gösterdiği sert tepkiyle dikkat çekti.
"Bne bu saatten sonra kendimi insan olarak kabul etmiyorum. Ben insanlığı kabul etmiyorum, insanlık kötü bir şey" diyen Dilan Çıtak, "Hayvan olmak ve gurur duymak istiyorum. Bugünden itibaren herkes bana "köpek" diye seslenebilir. Bu çok gurur verici bir şey. Onur duyarım, gurur duyarım, bu kadar şerefli, haysiyetli bir varlık olmaktan gurur duyarım" açıklamasında bulundu.
İşte o anlar:
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