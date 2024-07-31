Seni Unutmayacağız: Usta Sanatçı Genco Erkal'ın Vefatı Sanat Dünyasını Derin Bir Yasa Boğdu!

'Müşfik Kenter, Ferhan Şensoy, Genco Erkal. 3 ünü de izlerken hep hissim şu olurdu, gittiklerinde büyük boşluk olacak. O kadar özgün ve ateş topu gibiydiler ki. Ne enerjileri, ne güçleri ne duruşları, oturuşları,sesleri, vurguları kimselere benzemezdi. Şahane oyuncular var izlemelere, alkışlamalara doyamadığım ama bu 3 lü bambaşkaydı bende. Ne şanslıydım ki Müşfik Hoca Ustam oldu, Ferhan ve Genco ağabey ile sofralar paylaşıp, derin sohbetlerini sahnedeki gibi hayranlıkla izleme fırsatım oldu. Bundan seneler önce Ayda ile Alipaşa Han’da Genco ağabeyi izlemeye gitmiştik . Nazım’dı sahnede. Han hapishaneye Genco Erkal Nazım’a dönüşmüştü. Öylesine büyülüydü .. O kadar çok ağlıyordum ki daha ilk dizelerden Ayda “bir şey mi oldu anne “ diye fısıldadı endişe ile. Olmamıştı ama bir gün olacaktı. Sahne Genco Erkal’sız kalacaktı. Bu oyundan sonra en az 6-7 kez daha izlemişimdir sahnede hep aynı hüzün ile.

Dedim ya şahane oyuncularımız var sahnede izlemeye bayıldığım. Ama sadece bu 3 gerçek USTA için bunları hissettim. 2 si ile vedalaşmıştık hep kalbimizde ve zihnimizde kalma koşulu ile. Ve son. Benim kalem çöktü bugün.. Çok üzgünüm. Varlığınla mesleğimi taçlandıran Türk Tiyatrosunun yapı taşlarından çok önemli Genco Erkal bugün bu diyardan çekti gitti.. DUAYEN’in USTA’nın karşılığı idi.. Nurlar içinde uyu 🙏♥️🌹'