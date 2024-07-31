Seni Unutmayacağız: Usta Sanatçı Genco Erkal'ın Vefatı Sanat Dünyasını Derin Bir Yasa Boğdu!
Seni Unutmayacağız: Usta Sanatçı Genco Erkal'ın Vefatı Sanat Dünyasını Derin Bir Yasa Boğdu!
Bür süredir kan kanseriyle mücadele eden usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti. Gelen acı haber sanat dünyasını derinden yaraladı.
Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından aramızdan ayrılan duayen isim Genco Erkal'a veda etti.
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Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal bugün kan kanseriyle verdiği savaşı kaybetti maalesef. Hayata veda eden Erkal'ın hesabından paylaşılan Nazım Hikmet'in 'Hoşça kalın dostlarım" şiirinin dizeleriyse boğazları düğümledi.
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Birce Akalay:
Şahan Gökbakar:
Defne Kayalar:
Nebahat Çehre:
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Çiçek Dilligil:
Gamze Erçel:
Yasemin Tatlıses:
Haldun Dormen:
Melek Baykal:
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Ceyda Düvenci:
Ceylan Ertem: "Hep en önde göğüslemiş ipi. Aydın sıfatının kitabını yazmış. Üretmeyi, düşünmeyi asla bırakmamış Doyumsuz bir oyuncu, bir daha gelmeyecek dev bir ruh. İyi ki sizi tanıma şerefine nail olduk. Her şey için binlerce kez teşekkürler #GencoErkal (Lütfen izlemeyenler Genco belgeselini izlesin, tavsiye ediyorum, özellikle sanatla uğraşan kardeşlerim arkadaşlarım) Bu görüntüler de Nazım Oratoryosu‘ndan. Performansı akıl alır gibi değildir burada da ❤️"
Ajda Pekkan:
Fiiz Akın:
Ali Sunal:
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Gökçe Bahadır:
Sabahat Akkiraz:
Gül Sunal:
Süha Uygur:
Fazıl Say:
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Ece Dağıstan:
Tarkan:
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