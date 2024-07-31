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Seni Unutmayacağız: Usta Sanatçı Genco Erkal'ın Vefatı Sanat Dünyasını Derin Bir Yasa Boğdu!

Seni Unutmayacağız: Usta Sanatçı Genco Erkal'ın Vefatı Sanat Dünyasını Derin Bir Yasa Boğdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
31.07.2024 - 12:31

Bür süredir kan kanseriyle mücadele eden usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti. Gelen acı haber sanat dünyasını derinden yaraladı. 

Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından aramızdan ayrılan duayen isim Genco Erkal'a veda etti.

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Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal bugün kan kanseriyle verdiği savaşı kaybetti maalesef. Hayata veda eden Erkal'ın hesabından paylaşılan Nazım Hikmet'in 'Hoşça kalın dostlarım" şiirinin dizeleriyse boğazları düğümledi.

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal bugün kan kanseriyle verdiği savaşı kaybetti maalesef. Hayata veda eden Erkal'ın hesabından paylaşılan Nazım Hikmet'in 'Hoşça kalın dostlarım" şiirinin dizeleriyse boğazları düğümledi.

Haberin tüm detaylarını da içeriğimizde vermiştik:

Birce Akalay:

Birce Akalay:

Şahan Gökbakar:

Şahan Gökbakar:

Defne Kayalar:

Defne Kayalar:

Nebahat Çehre:

Nebahat Çehre:
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Çiçek Dilligil:

Çiçek Dilligil:

'Müşfik Kenter, Ferhan Şensoy, Genco Erkal. 3 ünü de izlerken hep hissim şu olurdu, gittiklerinde büyük boşluk olacak. O kadar özgün ve ateş topu gibiydiler ki. Ne enerjileri, ne güçleri ne duruşları, oturuşları,sesleri, vurguları kimselere benzemezdi. Şahane oyuncular var izlemelere, alkışlamalara doyamadığım ama bu 3 lü bambaşkaydı bende. Ne şanslıydım ki Müşfik Hoca Ustam oldu, Ferhan ve Genco ağabey ile sofralar paylaşıp, derin sohbetlerini sahnedeki gibi hayranlıkla izleme fırsatım oldu. Bundan seneler önce Ayda ile Alipaşa Han’da Genco ağabeyi izlemeye gitmiştik . Nazım’dı sahnede. Han hapishaneye Genco Erkal Nazım’a dönüşmüştü. Öylesine büyülüydü .. O kadar çok ağlıyordum ki daha ilk dizelerden Ayda “bir şey mi oldu anne “ diye fısıldadı endişe ile. Olmamıştı ama bir gün olacaktı. Sahne Genco Erkal’sız kalacaktı. Bu oyundan sonra en az 6-7 kez daha izlemişimdir sahnede hep aynı hüzün ile.

Dedim ya şahane oyuncularımız var sahnede izlemeye bayıldığım. Ama sadece bu 3 gerçek USTA için bunları hissettim. 2 si ile vedalaşmıştık hep kalbimizde ve zihnimizde kalma koşulu ile. Ve son. Benim kalem çöktü bugün.. Çok üzgünüm. Varlığınla mesleğimi taçlandıran Türk Tiyatrosunun yapı taşlarından çok önemli Genco Erkal bugün bu diyardan çekti gitti.. DUAYEN’in USTA’nın karşılığı idi.. Nurlar içinde uyu 🙏♥️🌹'

Gamze Erçel:

Gamze Erçel:

Yasemin Tatlıses:

Yasemin Tatlıses:

Haldun Dormen:

Haldun Dormen:

Melek Baykal:

Melek Baykal:

'Türkiye büyük bir çınarını daha kaybetti 😢

Perde son kez kapandı… Sizi asla unutmayacağız!

Tek hecesiz ELVEDA 👋'

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Ceyda Düvenci:

Ceyda Düvenci:

Ceylan Ertem: "Hep en önde göğüslemiş ipi. Aydın sıfatının kitabını yazmış. Üretmeyi, düşünmeyi asla bırakmamış Doyumsuz bir oyuncu, bir daha gelmeyecek dev bir ruh. İyi ki sizi tanıma şerefine nail olduk. Her şey için binlerce kez teşekkürler #GencoErkal (Lütfen izlemeyenler Genco belgeselini izlesin, tavsiye ediyorum, özellikle sanatla uğraşan kardeşlerim arkadaşlarım) Bu görüntüler de Nazım Oratoryosu‘ndan. Performansı akıl alır gibi değildir burada da ❤️"

Ajda Pekkan:

Ajda Pekkan:

'Tiyatronun duayen ismi Genco Erkal’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim, Ömrünü sanata ve aydın bir Türkiye idealine adamış çok değerli bir entellektüel idi, nur içinde yatsın 🙏🏻🙏🏻🙏🏻'

Fiiz Akın:

Fiiz Akın:

'Çok büyük bir yıldız kaydı bu dünyadan Tüm hayatı boyunca ışık saçan o yıldızın ışıklrında uyusun

Vedasını bile hazırlayan büyük ustamız

Genco Erkal’ımız maalesef yok artık…'

Ali Sunal:

Ali Sunal:
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Gökçe Bahadır:

Gökçe Bahadır:

Sabahat Akkiraz:

Sabahat Akkiraz:

'Bazı sanatçılar için ölüm sadece bir duraktır.

Usta Genco Erkal Hakka yürüdü. Yüreğim en derinden yaralandı. Cesareti, duruşu ve tiyatromuza kattıkları ile önünde saygıyla eğiliyorum. Işıklarda uyu usta'

Gül Sunal:

Gül Sunal:

'Bir usta daha bize veda etti .. Nazım Hikmet şiiri ile duyuruldu vedası ..

Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunda hayranlıkla izlemiştim 12-13 yaşlarımda…Sonra yıllarca oynadı Gogol’ün bu muhteşem eserini.,

Tiyatrodan hiç kopmadan, sanatını asla paraya çevirmeden, günü kurtarma amaçlı inanmadığı oyunları oynamayan gerçek oyuncu.. Güle güle .. Tertemiz bir isim bırakan az isimden biri .. Güle güle..'

Süha Uygur:

Süha Uygur:

'Gözümü açtım acı haberi aldım…

Türk Tiyatrosu çok büyük bir ustayı kaybetti…

Arka arkaya kaybettiğimiz değerler hepimizi derinden üzdü. Güle güle büyük usta, yaşattığın tüm güzellikler için sana binlerce teşekkür ediyorum…'

Fazıl Say:

Fazıl Say:

'Önce, Genco Erkal’ı defalarca seyrettiğim için çok şanslıyım, büyük zenginlik,

onu tanımak, onunla sohbet etmek, bir büyük sanatçının yoluna şahit olmak gururdur hayatımda.

Ve tabiki, onunla defalarca beraber sahneye çıkmış olmak, Nazım Oratoryosunda, en büyük onurdur yaşadığım ömrümde. Gurur duyuyorum Genco Erkal ile, ve biliyorum tüm Türkiye gurur duyuyor , koca yürekli büyük sanatçısı ile.

Büyük ruhlar kalıcıdır.'

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Ece Dağıstan:

Ece Dağıstan:

'Hayat Genco Erkal'ı kaybetti...🖤'

Tarkan:

Tarkan:

'Usta tiyatrocu ve oyuncu Genco Erkal da aramızdan ayrıldı. Üzgünüm…

Ülkemizin aydın yüzü, Nazım Hikmet’in sesi, hep adaletin, hakkın yanında duran, kocaman ve cesur bir yürekti. Nurlar, ışıklar içinde uyusun.

Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.'

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