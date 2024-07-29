Taziye Mesajları Yağdı: Kenan Işık’ın Vefatı Sanat Dünyasını Derin Bir Yasa Boğdu!
Taziye Mesajları Yağdı: Kenan Işık’ın Vefatı Sanat Dünyasını Derin Bir Yasa Boğdu!
Geçirdiği beyin kanaması sonucu 10 yıldır bitkisel hayatta olan efsane oyuncu ve sunucu Kenan Işık bugün vefat etti. Kaybıyla sanat dünyasını yasa boğan Kenan Işık hakkında yapılan paylaşımları boğazları düğümledi...
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2014 yılında saunada düşüp beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve unutulmaz sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.
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Gülben Ergen:
"Seni güldürebilmeyi ağır bir acıyla daha fazla özleyeceğim. Seni ve iş terbiyeni, nezaketini, prensiplerini örnek almaya devam edeceğim. Gülben - Melek Dadı"
Ali Sunal:
Nilgün Belgün:
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Armağan Çağlayan:
Haldun Dormen:
Sinem Kobal:
Eda Ece:
Zafer Algöz:
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Tamer Karadağlı:
Berna Laçin:
Ayşenil Şamlıoğlu:
Nurgül Yeşilçay:
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Deniz Seki:
Tarkan:
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