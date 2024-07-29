Taziye Mesajları Yağdı: Kenan Işık’ın Vefatı Sanat Dünyasını Derin Bir Yasa Boğdu!

'Dev Çınarım Kenan Işık…

Dadı’da iki yılımız geçti.

Bir gün birbirimize sesimiz yükselmedi, bir gün bir insanı kırdığını görmedim.

Nice günler, geceler, uzun saatler, provalar, bayramları sette birlikte yaşadık.

Öyle saygın, öyle donanımlı, öyle dolu ve değerli bir kişiliği vardı ki…

Onsuz geçen on koca yılı hep gözlerini açar mı, sesini duyar mıyız umuduyla yaşadım.

Değerli evlatları, değerli eşi ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.

Ömer Bey’im

Kenan Bey’im

Ustam

Hocam

Yol arkadaşım mekanın cennet olsun.

Gittiğin yerde buluşmak, kavuşmak, orada tekrar gülmek üzere…'