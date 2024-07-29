Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Taziye Mesajları Yağdı: Kenan Işık’ın Vefatı Sanat Dünyasını Derin Bir Yasa Boğdu!

Taziye Mesajları Yağdı: Kenan Işık’ın Vefatı Sanat Dünyasını Derin Bir Yasa Boğdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.07.2024 - 14:27

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 10 yıldır bitkisel hayatta olan efsane oyuncu ve sunucu Kenan Işık bugün vefat etti. Kaybıyla sanat dünyasını yasa boğan Kenan Işık hakkında yapılan paylaşımları boğazları düğümledi...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2014 yılında saunada düşüp beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve unutulmaz sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.

2014 yılında saunada düşüp beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve unutulmaz sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.

👇👇

Gülben Ergen:

Gülben Ergen:

'Dev Çınarım Kenan Işık…

Dadı’da iki yılımız geçti.

Bir gün birbirimize sesimiz yükselmedi, bir gün bir insanı kırdığını görmedim.

Nice günler, geceler, uzun saatler, provalar, bayramları sette birlikte yaşadık.

Öyle saygın, öyle donanımlı, öyle dolu ve değerli bir kişiliği vardı ki…

Onsuz geçen on koca yılı hep gözlerini açar mı, sesini duyar mıyız umuduyla yaşadım.

Değerli evlatları, değerli eşi ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.

Ömer Bey’im

Kenan Bey’im

Ustam

Hocam

Yol arkadaşım mekanın cennet olsun.

Gittiğin yerde buluşmak, kavuşmak, orada tekrar gülmek üzere…'

"Seni güldürebilmeyi ağır bir acıyla daha fazla özleyeceğim. Seni ve iş terbiyeni, nezaketini, prensiplerini örnek almaya devam edeceğim. Gülben - Melek Dadı"

Ali Sunal:

Ali Sunal:

'Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyımki… sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat #KenanIşık'

Nilgün Belgün:

Nilgün Belgün:

'Çok üzgünüm…

Kenan Işık değerli bir Tiyatro adamıydı.1995 yılında “MATRUŞKA” adlı Hadi Çaman’la oynadığımız iki kişilik oyunumuzun şahane yönetmeniydi.Hiç unutmuyorum Oyunun ilk gecesi kulis aynama şöyle bir yazı yazmıştı;

“Tiyatro çilekeş bir iştir.Siz çile çektikçe güzelleştiniz”

Çok zarif kibar kaliteli ve değerli bir aktör ve yönetmendi…

Canım Kenan Işık ruhunuz şad mekanınız cennet olsun🙏🌹'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Armağan Çağlayan:

Armağan Çağlayan:

'Kenan Bey… Kim Beşyüz Milyar Ister’in efsane sunucusu , Dadı’nın efsane oyuncusu. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Sette görebileceğiniz en efendi, en saygılı insanlardandı. Hep bir sınırla, büyük bir nezaketle set çalışanlarına davranırdı. Hiçbir set çalışanının kalbini kırdığını, kötü davrandığını görmedim de, duymadım da. Hep bir umutla mucize olur mu uyanır mı diye bekledik. Ama mucize olmadı. Hayatıma kattıklarınız için çok teşekkür ederim Kenan Bey… Sizden de çok şey öğrendim… Güle güle Kenan Bey… Yattığınız yer incitmesin …'

Haldun Dormen:

Haldun Dormen:

Sinem Kobal:

Sinem Kobal:

Eda Ece:

Eda Ece:

Zafer Algöz:

Zafer Algöz:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tamer Karadağlı:

Tamer Karadağlı:

Yeşim Salkım:

Berna Laçin:

Berna Laçin:
twitter.com

Ayşenil Şamlıoğlu:

Ayşenil Şamlıoğlu:

'Canıııııımmmmm bir tanem…Seninle Ankara DT’den bu yana süren dostluğumun her günü benim yüreğimde özel yerini hep koruyor hep koruyacak,menziline tez var biriciğim,çok uzundu bekleyişin.Seni seviyorum.

#KenanIşık'

Nurgül Yeşilçay:

Nurgül Yeşilçay:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Deniz Seki:

Deniz Seki:

Tarkan:

Tarkan:

'Çok kıymetli sayın Kenan Işık’ın vefatına çok üzüldüm ): Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

Tanışma şansım olmadı kendisiyle ama hayrandım efendiliğine, gözünün içinden gülen kalbine…

Nurlar, ışıklar içinde uyusun🤍'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın