Paylaşımı Değiştirdi: Safiye Soyman'a Başsağlığı Üzerinden Etkileşim Kasan Banu Alkan'dan Sitemli Açıklama!

Arkadaşı Safiye Soyman'ın evlat acısı yaşadığı anlarda paylaşımları yüzünden tepki çeken Banu Alkan eleştirilerin ardından art arda başsağlığı paylaşımları yaptı. Böylesi bir mesajda bile Kylie Jenner ve JLo'yu etiketleyen 'Afrodit' yine topa tutulunca yeni bir hamlede bulundu. Başsağlığı paylaşımında güncellemeye giden Banu Alkan'dan ilk kez açıklama geldi.