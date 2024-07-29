Paylaşımı Değiştirdi: Safiye Soyman'a Başsağlığı Üzerinden Etkileşim Kasan Banu Alkan'dan Sitemli Açıklama!
Paylaşımı Değiştirdi: Safiye Soyman'a Başsağlığı Üzerinden Etkileşim Kasan Banu Alkan'dan Sitemli Açıklama!
Arkadaşı Safiye Soyman'ın evlat acısı yaşadığı anlarda paylaşımları yüzünden tepki çeken Banu Alkan eleştirilerin ardından art arda başsağlığı paylaşımları yaptı. Böylesi bir mesajda bile Kylie Jenner ve JLo'yu etiketleyen 'Afrodit' yine topa tutulunca yeni bir hamlede bulundu. Başsağlığı paylaşımında güncellemeye giden Banu Alkan'dan ilk kez açıklama geldi.
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Eğlenceli halleriyle tanınan, annelik konusunda parmakla gösterilen Safiye Soyman, geçtiğimiz gün 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ü kaybetti.
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Solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine gece saatlerinde götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren oğlunun acısıyla yıkılan Safiye Soyman'ın her sözü boğazları düğümledi adeta.
Pamuklara sararak büyüttüğü oğlunu kaybetmesinin büyük üzüntüsünü yaşarken ayakta dahi durmakta güçlük çeken Soyman'a dostları destek oldu.
Sanat camiasında başsağlığı paylaşımları yapılırken bir şey olmamış gibi kendi pozlarını paylaşmaya devam eden Banu Alkan'ın bu tavrı ise büyük tepki toplamıştı.
Ardından ilerleyen saatler de bir de post atma kararı alan "Afrodit" Dünya Güzellerim Tatilde programından kalan bir videoyu Rihanna şarkısı eşliğinde paylaşıp bir kez daha başsağlığı dilemesi herkesi hayrete düşürdü. Bir de üzerine etkileşim peşine düşüp Kylie Jenner ve JLo'yu etiketlemesi daha büyük olay oldu.
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Paylaşımlarıyla yaka silktirme noktasına getiren Alkan, yine topa tutulunca çareyi paylaşımını güncellemekte buldu.
Başsağlığı dilediği mesajı silerek "DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE" yazan Alkan'ın JLO ve Kylie Jenner etiketinden vazgeçmemesi de gözlerden kaçmadı elbette!
Her hamlesiyle sosyal medya kullanıcılarını epey kızdıran Banu Alkan, bu değişikliği yaptığı anlarda ilk kez açıklamada bulundu. Videoyu asistanının paylaştığını öne süren Alkan hukuk süreci başlatacağının da altını çizdi.
Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de oldukça merak ediyoruz! Hadi yorumlarda buluşalım...
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