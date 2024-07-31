Binbir Çeşit Kombinine Alışık Olduğumuz Yıldız Tilbe'nin Jartiyerle Sahneye Çıkması Şaşkına Çevirdi!
Binbir Çeşit Kombinine Alışık Olduğumuz Yıldız Tilbe'nin Jartiyerle Sahneye Çıkması Şaşkına Çevirdi!
Bu zamana birbirinden enteresan ve kendine has kombinle hayranlarının karşısına çıkıp şarkılarını okuyan Yıldız Tilbe'nin son sahnesinde jartiyerle konser vermesi herkesi büyük afallattı!
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Ülkenin en güçlü kadın arabesk sanatçılarından biri olan Yıldız Tilbe her şarkısıyla içimizden geçen ancak dile getiremediğimiz duygularımıza tercüman oluyor.
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Eşsiz sesi ve deli dolu danslarıyla milyonların kalbinde kocaman bir taht kuran ünlü şarkıcı sadece sesiyle değil kendine has tarzıyla da sıkça gündemdeki yerini alıyor biliyorsunuz.
Renkli, allı pullu sayısız kombini ve onları tamamlayan çeşit çeşit peruklarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz akşam bir kez daha dinleyicilerinin karşısına çıkan Yıldız Tilbe'nin jartiyerli ve bol tüllü sahne kostümü görenleri şaşkına çevirdi.
Doğal saçlarını göstermeyi tercih eden Yıldız Tilbe'nin alışılmadık kombiniyse kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen bazı yorumları beraber görelim:
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