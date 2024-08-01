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Herkes Denize Akın Etti: Tatil Sefası Yapan Ünlülerin Plaj Kombinlerini Sizlerle Oyluyoruz!

Herkes Denize Akın Etti: Tatil Sefası Yapan Ünlülerin Plaj Kombinlerini Sizlerle Oyluyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
01.08.2024 - 14:17

Yaz sezonu tam gaz devam ederken tatile çıkan ünlüler soluğu deniz kenarında aldı. Kimileri ailecek deniz keyfi yaparken kimilerine de arkadaşları eşlik etti. Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in de kamerasına takılan birbirinden ünlü isimlerin plajda şık mı yoksa rüküş mü olduğunu sizlerin oylarıyla belirliyoruz...

Hazırsanız hadi ankete!

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Buçe Buse Kahraman ve Kaan Akyıldız:

Buçe Buse Kahraman ve Kaan Akyıldız:

Yüsra Geyik:

Yüsra Geyik:

Melisa Döngel:

Melisa Döngel:

Hande Erçel:

Hande Erçel:

Pınar Altuğ:

Pınar Altuğ:
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Hazal Kaya:

Hazal Kaya:

Sümeyye Aydoğan:

Sümeyye Aydoğan:

Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz:

Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz:

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül:

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül:

Pelin Akil:

Pelin Akil:

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