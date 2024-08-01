Herkes Denize Akın Etti: Tatil Sefası Yapan Ünlülerin Plaj Kombinlerini Sizlerle Oyluyoruz!
Herkes Denize Akın Etti: Tatil Sefası Yapan Ünlülerin Plaj Kombinlerini Sizlerle Oyluyoruz!
Yaz sezonu tam gaz devam ederken tatile çıkan ünlüler soluğu deniz kenarında aldı. Kimileri ailecek deniz keyfi yaparken kimilerine de arkadaşları eşlik etti. Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in de kamerasına takılan birbirinden ünlü isimlerin plajda şık mı yoksa rüküş mü olduğunu sizlerin oylarıyla belirliyoruz...
Hazırsanız hadi ankete!
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Buçe Buse Kahraman ve Kaan Akyıldız:
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Yüsra Geyik:
Melisa Döngel:
Hande Erçel:
Pınar Altuğ:
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Hazal Kaya:
Sümeyye Aydoğan:
Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz:
Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül:
Pelin Akil:
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