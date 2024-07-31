GQ Türkiye 12. Yıl Buluşmasının Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
GQ Türkiye 12. Yıl Buluşmasının Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
GQ Türkiye 12. yıl buluşması kapsamında düzelenen hoşgeldin yemeğinden adeta yıldızlar geçidi yaşandı.
Şıklık yarışının yaşandığı özel gecenin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!
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1. Burak Çelik:
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2. Nesrin Cavadzade:
3. Lara ve Selahattin Paşalı:
4. Mert Yazıcıoğlu:
5. Buçe Buse Kahraman:
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6. Sümeyye Aydoğan:
7. Halil İbrahim Göker:
8. Buray:
9. Burak Berkay ve Özge Yağız:
10. Alp Navruz:
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11. Büşra Develi:
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