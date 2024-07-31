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GQ Türkiye 12. Yıl Buluşmasının Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

GQ Türkiye 12. Yıl Buluşmasının Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
31.07.2024 - 11:56

GQ Türkiye 12. yıl buluşması kapsamında düzelenen hoşgeldin yemeğinden adeta yıldızlar geçidi yaşandı. 

Şıklık yarışının yaşandığı özel gecenin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!

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1. Burak Çelik:

1. Burak Çelik:

2. Nesrin Cavadzade:

2. Nesrin Cavadzade:

3. Lara ve Selahattin Paşalı:

3. Lara ve Selahattin Paşalı:

4. Mert Yazıcıoğlu:

4. Mert Yazıcıoğlu:

5. Buçe Buse Kahraman:

5. Buçe Buse Kahraman:
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6. Sümeyye Aydoğan:

6. Sümeyye Aydoğan:

7. Halil İbrahim Göker:

7. Halil İbrahim Göker:

8. Buray:

8. Buray:

9. Burak Berkay ve Özge Yağız:

9. Burak Berkay ve Özge Yağız:

10. Alp Navruz:

10. Alp Navruz:
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11. Büşra Develi:

11. Büşra Develi:

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