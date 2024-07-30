Siyahlar Diyarındaki Kırmızı Rujlu Kraliçe Merve Boluğur Saçlarını Kestirip İmaj Değişikliğine Gitti!
Siyahlar Diyarındaki Kırmızı Rujlu Kraliçe Merve Boluğur Saçlarını Kestirip İmaj Değişikliğine Gitti!
Yaptığı her paylaşımla takipçilerini dumura uğratan ünlü oyuncu Merve Boluğur saçlarını kestirip imaj değişikliğine gitti. İkonik kırmızı rujuyla poz veren Boluğur yine tüm gözleri üzerine topladı.
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2006-2007 yılları arasında yayınlanan fantastik dizi "Acemi Cadı" dizisiyle hayatımıza giren Merve Boluğur o günden sonra magazinin gözde isimlerinden biri oldu.
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Rol aldığı her yapımda adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu yetenekleri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmedi bir dönem.
24 Ağustos 2015'te şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturan Boluğur'un evliliği 11 Eylül 2017 tarihinde tek celsede bitmişti.
Ardından gönlünü DJ Mert Aydın'a kaptıran ünlü oyuncu 2 Ekim 2022 tarihinde Fuat Paşa Yalısı'nda ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin bu evlilikleri de 23 Kasım 2022 tarihinde boşanmayla son bulmuştu.
Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Merve Boluğur ikinci boşanmasından sonra yaptığı bir acayip paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı desek yeridir.
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"Oyunculuğa geri dönecek mi?", "Şarkıcılığa mı soyunacak?" tartışmalarının sürdüğü anlarda paylaşımlarına da devam eden ünlü oyuncu bu sefer tarz değişikliğiyle öne çıktı.
Siyah giyimi, kırmızı ikonik rujuyla hafızalara kazınan Boluğur kısa kestirdiği saçlarını takipçileriyle paylaştı.
Eski haline geri döndüğünü düşünenler, ünlü oyuncunun zayıfladığını fark edenler yorumsuz geçmedi:
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