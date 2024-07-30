Tepki Çekme Korkusuna Alıştıra Alıştıra: Özlem Öz'ün Tayyar Bey’e 5. Çocuk “Şakası” Yaka Silktirdi!

Geçtiğimiz haftalarda 4. çocuğuna kucağına alan Özlem Öz'ün sahte hamilelik iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dedikoduların hala gündemde olduğu bu dönemde eşi Tayyar Öz'e 5. çocuk 'şakası' yapan sosyal medya fenomeninin bir mesaj verip vermediği tartışılmaya başlandı.