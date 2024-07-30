Tepki Çekme Korkusuna Alıştıra Alıştıra: Özlem Öz'ün Tayyar Bey’e 5. Çocuk “Şakası” Yaka Silktirdi!
Tepki Çekme Korkusuna Alıştıra Alıştıra: Özlem Öz'ün Tayyar Bey’e 5. Çocuk “Şakası” Yaka Silktirdi!
Geçtiğimiz haftalarda 4. çocuğuna kucağına alan Özlem Öz'ün sahte hamilelik iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dedikoduların hala gündemde olduğu bu dönemde eşi Tayyar Öz'e 5. çocuk 'şakası' yapan sosyal medya fenomeninin bir mesaj verip vermediği tartışılmaya başlandı.
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Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine ; suç işlemek için örgüt kurma, suç işemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek gibi beş ayrı suçtan soruşturma açılmıştı.
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Mal varlıklarına el konmasından sonra kısa bir süre MASAK korkusu yaşayan ikilinin bir anda şatafatlı hayatta mütevazi hayata geçişi de "pes" dedirtmişti.
Tayyargiller tüm bu suçlamalarla gündemdeyken bir anda dördüncü bebek haberiyle manşetlere yerleşmişti.
Üç kızından sonra ilk kez erkek annesi Özlem Öz'ün sahte bir doğum senaryosu yürüttüğü, taşıcı bir anne tuttuğu iddialarıysa büyük ses getirmişti.
Oğulları Emir Ege'yi de kucaklarına alan Özlem ve Tayyar çifti nefes almadan yaptıkları paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Özlem Öz gebelik testinin sonucunu pozitifmiş gibi gösterip eşi Tayyar Bey'e 5. çocuk şakası yaptı. Ağlarmış gibi rol yapan eşi Özlem'e "zaten 5 istiyorduk" diyen Tayyar Öz'ün sözleri de dikkatlerden kaçmadı.
"Yorumlar sizde..." notuyla paylaşılan video, başta çocuk sahibi olmak için çabalayanlar olmak üzere binlerce kişiden de tepki gördü:
Bu videonun ardından kısa süre sonra gerçekten hamilelik haberi duyacağımızın altını çizenler de oldu:
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