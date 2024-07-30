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Seray Kaya Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüşen Uraz Kaygılaroğlu'nu Tebrik Edip "Oyunculuk" Dedi!

Seray Kaya Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüşen Uraz Kaygılaroğlu'nu Tebrik Edip "Oyunculuk" Dedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.07.2024 - 11:04

Seray Kaya, Uraz Kaygılaroğlu'nun tiyatro oyununda erkek bir rol arkadaşıyla öpüşmesi üzerine 'oyunculuk' diyerek destek açıklamasında bulundu!

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Pis Yedili dizisiyle hayatımıza giren ardından 'Baba Candır', ' Sefirin Kızı', 'Üç Kuruş' ve 'Sakla Beni' gibi dizilerde rol alan Uraz Kaygılaroğlu yer aldığı her projede büyük beğeni topladı.

Pis Yedili dizisiyle hayatımıza giren ardından 'Baba Candır', ' Sefirin Kızı', 'Üç Kuruş' ve 'Sakla Beni' gibi dizilerde rol alan Uraz Kaygılaroğlu yer aldığı her projede büyük beğeni topladı.

Yetenekleri, hareketli özel hayatı derken sıkça gündemin öne çıkan isimleri arasında yer almaya başlayan ünlü oyuncu ne yapsa dikkat çekmeye başladı.

Yetenekleri, hareketli özel hayatı derken sıkça gündemin öne çıkan isimleri arasında yer almaya başlayan ünlü oyuncu ne yapsa dikkat çekmeye başladı.

Hatırlarsınız, Uraz Kaygılaroğlu başrolünde yer aldığı ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provasında bir erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntülenmişti.

Hatırlarsınız, Uraz Kaygılaroğlu başrolünde yer aldığı ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provasında bir erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntülenmişti.

Bu görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra kullanıcılar adeta ikiye bölünmüştü. Bir kısım büyük tepki gösterirken bir kısım da Kaygılaroğlu'nun arkasında durmuştu.

Bu görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra kullanıcılar adeta ikiye bölünmüştü. Bir kısım büyük tepki gösterirken bir kısım da Kaygılaroğlu'nun arkasında durmuştu.

Konuyla ilgili yorum yapanlardan biri olan Tuba Büyüküstün'den sert çıkış gelmişti:

Ardından rol aldığı tiyatrodan çıkarken görüntülenen Ozan Güven'se "ekmek parası" yorumunda bulunmuştu:

Yaşananlara dair yeni bir açıklama yapan kişi de 'Kadın', 'Mahkum', 'Bir Küçük Gün Işığı' gibi dizilerden tanıdığımız Seray Kaya oldu.

Yaşananlara dair yeni bir açıklama yapan kişi de 'Kadın', 'Mahkum', 'Bir Küçük Gün Işığı' gibi dizilerden tanıdığımız Seray Kaya oldu.
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Magazin Burada tarafından görüntülenen güzel oyuncuya Uraz Kaygılaroğlu’nun öpüşme sahnesi hakkında sorular yöneltilirken böyle bir öpüşme sahnesine benzer bir teklif alması durumunda nasıl bir karar alacağı soruldu.

Magazin Burada tarafından görüntülenen güzel oyuncuya Uraz Kaygılaroğlu’nun öpüşme sahnesi hakkında sorular yöneltilirken böyle bir öpüşme sahnesine benzer bir teklif alması durumunda nasıl bir karar alacağı soruldu.

Kaya, "bir kadınla öpüşür müsünüz?" sorusu üzerine “Tebrik ederim. Türkiye’de böyle şeyler garip algılanıyor. Oyunculuğunu yapıyor. Olması gereken bu. Şahane...” yorumuyla Uraz Kaygılaroğlu'na destek verdi.

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