Seray Kaya Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüşen Uraz Kaygılaroğlu'nu Tebrik Edip "Oyunculuk" Dedi!
Seray Kaya Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüşen Uraz Kaygılaroğlu'nu Tebrik Edip "Oyunculuk" Dedi!
Seray Kaya, Uraz Kaygılaroğlu'nun tiyatro oyununda erkek bir rol arkadaşıyla öpüşmesi üzerine 'oyunculuk' diyerek destek açıklamasında bulundu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pis Yedili dizisiyle hayatımıza giren ardından 'Baba Candır', ' Sefirin Kızı', 'Üç Kuruş' ve 'Sakla Beni' gibi dizilerde rol alan Uraz Kaygılaroğlu yer aldığı her projede büyük beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yetenekleri, hareketli özel hayatı derken sıkça gündemin öne çıkan isimleri arasında yer almaya başlayan ünlü oyuncu ne yapsa dikkat çekmeye başladı.
Hatırlarsınız, Uraz Kaygılaroğlu başrolünde yer aldığı ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provasında bir erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntülenmişti.
Bu görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra kullanıcılar adeta ikiye bölünmüştü. Bir kısım büyük tepki gösterirken bir kısım da Kaygılaroğlu'nun arkasında durmuştu.
Yaşananlara dair yeni bir açıklama yapan kişi de 'Kadın', 'Mahkum', 'Bir Küçük Gün Işığı' gibi dizilerden tanıdığımız Seray Kaya oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin Burada tarafından görüntülenen güzel oyuncuya Uraz Kaygılaroğlu’nun öpüşme sahnesi hakkında sorular yöneltilirken böyle bir öpüşme sahnesine benzer bir teklif alması durumunda nasıl bir karar alacağı soruldu.
Kaya, "bir kadınla öpüşür müsünüz?" sorusu üzerine “Tebrik ederim. Türkiye’de böyle şeyler garip algılanıyor. Oyunculuğunu yapıyor. Olması gereken bu. Şahane...” yorumuyla Uraz Kaygılaroğlu'na destek verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın