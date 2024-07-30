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Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Arda Bektaş'ın Fazla Shopla Yerleri Yamultması Dile Düştü!

Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Arya Arda Bektaş'ın Fazla Shopla Yerleri Yamultması Dile Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.07.2024 - 11:56

Cinsiyet geçiş süreciyle gündemde yer alan Arya Arda Bektaş sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şu sıralar yurt dışında tatil yapan fenomenin bikinili pozuna uyguladığı fazla shop dile düşmekten kurtulamadı.

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Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi olara tanınan Arda Bektaş, toplumsal dayatmaları kulak ardı edip kendi olmayı seçmiş ve cinsiyet geçiş süreciyle gündem olmuştu.

Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi olara tanınan Arda Bektaş, toplumsal dayatmaları kulak ardı edip kendi olmayı seçmiş ve cinsiyet geçiş süreciyle gündem olmuştu.

Gerçekten uzun ve ağır bir geçiş süreci geçiren Bektaş, tüm anlarını TikTok hesabından paylaşmıştı hatta.

Gerçekten uzun ve ağır bir geçiş süreci geçiren Bektaş, tüm anlarını TikTok hesabından paylaşmıştı hatta.

İlk zamanlarda 'Adını değiştirecek misin?' sorusuna 'Benim adım artık markalaştı. Ayrıca yurt dışı işlerim de var. Adımı değiştirirsem her şeyimi değiştirmek zorunda kalırım. Arda unisex bir isim' diye cevap veren fenomen karından vazgeçmiş ve ismini Arya Arda olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

İlk zamanlarda 'Adını değiştirecek misin?' sorusuna 'Benim adım artık markalaştı. Ayrıca yurt dışı işlerim de var. Adımı değiştirirsem her şeyimi değiştirmek zorunda kalırım. Arda unisex bir isim' diye cevap veren fenomen karından vazgeçmiş ve ismini Arya Arda olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

"Kendimi şu anda alkışlıyorum artık. Yani resmen kendimi doğurdum, sıfırdan yarattım! O doktorlar, o neşterler, o narkozlar! Ama oldu! Başardım yani!" açıklamasıysa epey konuşulmuştu o dönem.

"Kendimi şu anda alkışlıyorum artık. Yani resmen kendimi doğurdum, sıfırdan yarattım! O doktorlar, o neşterler, o narkozlar! Ama oldu! Başardım yani!" açıklamasıysa epey konuşulmuştu o dönem.

Operasyon sonrası sesini ilk kez duyurduğu anları da içeriğimizde vermiştik:

Şimdilerde Amerika'da olan Arya Arda Bektaş sosyal medya hesabından aktif olarak yaptığı paylaşımlarla gündemimize geliyor.

Şimdilerde Amerika'da olan Arya Arda Bektaş sosyal medya hesabından aktif olarak yaptığı paylaşımlarla gündemimize geliyor.
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Son olarak Hollywood'dan "🖤" emojili bir paylaşım yapan ünlü fenomen bu sefer de shopun derecesini fazla kaçırıp fansları epey yamulttuğu için dillere düştü.

Son olarak Hollywood'dan "🖤" emojili bir paylaşım yapan ünlü fenomen bu sefer de shopun derecesini fazla kaçırıp fansları epey yamulttuğu için dillere düştü.

Tabii bu detay pek çok sosyal medya kullanıcısının gözünden de kaçmadı:

Tabii bu detay pek çok sosyal medya kullanıcısının gözünden de kaçmadı:
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