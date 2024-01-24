Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Fenomen Arda Bektaş Geçirdiği Operasyondan Sonra Sesini İlk Kez Paylaştı

'Ben inanıyorum ki her şey zamanla çok daha güzel olacak.' diyen fenomen tüm güzel dilekler için teşekkürlerini sıraladı.

Çok zorlu bir diyet sürecine girdiğini anlatan Arya Arda pek çok şeyin yasak olduğunu söylerken 'Oradan bakınca nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yaşadığım hiçbir ameliyat, kullandığım hormon hapları ya da böyle şeyler hiç kolay, herkesin başa çıkabileceği şeyler değil. O yüzden beni zor şeyler bekliyor.' dedi.