Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Fenomen Arda Bektaş Geçirdiği Operasyondan Sonra Sesini İlk Kez Paylaştı
Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Fenomen Arda Bektaş Geçirdiği Operasyondan Sonra Sesini İlk Kez Paylaştı
Sosyal medya fenomeni Arda Bektaş, yeni adıyla Arya Arda Bektaş'ı daha önce mutlaka görmüşsünüzdür. Yıllardır makyaj yaptığı videolarla tanınan ve cinsiyet değiştirmesinin ardından özgürce kendi olabildiği paylaşımları gözler önüne seren Arya Arda Bektaş sesini de değiştirdi. Operasyonun ardından yeni sesini ilk kez paylaştı.
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Eski bir YouTube izleyicisiyseniz Arda Bektaş'ın bu hallerini hatırlıyorsunuzdur. Kendisi YouTube Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi.
İlk olmasının verdiği avantajı da doğru bir şekilde kullanan Arda Bektaş, zaman içerisinde değiştirdiği tarzı ile oldukça büyük bir fark yarattı.
Makyaj stilini, kıyafetlerini, giyimini, tırnaklarını ve aklınıza gelebilecek her konuda paylaştıklarını eleştiren kitleye fırsat vermeden kendini nasıl seviyorsa öyle davrandı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bektaş, geçirdiği estetik operasyonları da çekinmeden takipçileri ile paylaştığı bir sürece girmişti hatırlarsanız.
İlk hali ve şimdiki hali arasındaki farkın altını sık sık çizen Arda Bektaş, "Değişmedim ki kendim oldum!" diyordu. Bu süreçte takipçilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de adını değiştirip değiştirmeyeceğiydi.
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Kendini yeni baştan inşa ettiğini söyleyen ve bununla gurur duyduğunu anlatan Arya Arda Bektaş, "Başardım" demişti.
Son olarak ses ameliyatı olan Arya Arda Bektaş, Instagram'da takipçileriyle yeni sesini ilk kez paylaştı.
Başından beri geçirdiği ameliyatların da aldığı hormonların da aslında kendisi için zor bir süreç olduğunu anlatan Arya Arda Bektaş, "elimizde bir sihirli değnek yok hemen olmuyor, sabır gerektiriyor." dedi.
Hayırlı olsun diyelim!❤️
Tabii ki kendisine güzel dilekler ve destek yorumları yağdı!
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