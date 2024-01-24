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Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Fenomen Arda Bektaş Geçirdiği Operasyondan Sonra Sesini İlk Kez Paylaştı

Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Fenomen Arda Bektaş Geçirdiği Operasyondan Sonra Sesini İlk Kez Paylaştı

GNS
GNS - Onedio Editörü
24.01.2024 - 20:52 Son Güncelleme: 24.01.2024 - 21:15

Sosyal medya fenomeni Arda Bektaş, yeni adıyla Arya Arda Bektaş'ı daha önce mutlaka görmüşsünüzdür. Yıllardır makyaj yaptığı videolarla tanınan ve cinsiyet değiştirmesinin ardından özgürce kendi olabildiği paylaşımları gözler önüne seren Arya Arda Bektaş sesini de değiştirdi. Operasyonun ardından yeni sesini ilk kez paylaştı.

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Eski bir YouTube izleyicisiyseniz Arda Bektaş'ın bu hallerini hatırlıyorsunuzdur. Kendisi YouTube Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi.

Eski bir YouTube izleyicisiyseniz Arda Bektaş'ın bu hallerini hatırlıyorsunuzdur. Kendisi YouTube Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi.

Makyaj konusunda o dönem pek çok kadın influencerı görmeye alışkın olsak da Arda Bektaş sektöre yepyeni bir soluk getirmişti. Anneannesi ile çektiği videolarla dikkat çeken Arda Arya Bektaş, bu tutkusundan hiçbir zaman vazgeçmedi.

İlk olmasının verdiği avantajı da doğru bir şekilde kullanan Arda Bektaş, zaman içerisinde değiştirdiği tarzı ile oldukça büyük bir fark yarattı.

İlk olmasının verdiği avantajı da doğru bir şekilde kullanan Arda Bektaş, zaman içerisinde değiştirdiği tarzı ile oldukça büyük bir fark yarattı.

Diğer yandan insanların gözündeki tabuları da tek tek kırmaya devam etti. Yedi yılı aşkın süredir sosyal medyada içerik üreticisi olarak boy gösteren Arda Bektaş, gelen kötü yorumların hiçbirine boyun eğmedi.

Makyaj stilini, kıyafetlerini, giyimini, tırnaklarını ve aklınıza gelebilecek her konuda paylaştıklarını eleştiren kitleye fırsat vermeden kendini nasıl seviyorsa öyle davrandı.

Makyaj stilini, kıyafetlerini, giyimini, tırnaklarını ve aklınıza gelebilecek her konuda paylaştıklarını eleştiren kitleye fırsat vermeden kendini nasıl seviyorsa öyle davrandı.

Yıllar içerisinde kendini makyaj konusunda da oldukça geliştirdi bildiğiniz gibi. Bir makyaj stüdyosunda çalışmaya başlayan Arda Bektaş şimdilerde kendi güzellik şubelerini açmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bektaş, geçirdiği estetik operasyonları da çekinmeden takipçileri ile paylaştığı bir sürece girmişti hatırlarsanız.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bektaş, geçirdiği estetik operasyonları da çekinmeden takipçileri ile paylaştığı bir sürece girmişti hatırlarsanız.

Konu üzerinde espriler yapmaya devam etmişti hatta. Geçirdiği cinsiyet değişim sürecini de yine kimseyi umursamadan paylaşmaya devam etti. Hatta babasını arayıp ağlayarak konuştuğu video sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Burada anlatmıştık:

İlk hali ve şimdiki hali arasındaki farkın altını sık sık çizen Arda Bektaş, "Değişmedim ki kendim oldum!" diyordu. Bu süreçte takipçilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de adını değiştirip değiştirmeyeceğiydi.

İlk hali ve şimdiki hali arasındaki farkın altını sık sık çizen Arda Bektaş, "Değişmedim ki kendim oldum!" diyordu. Bu süreçte takipçilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de adını değiştirip değiştirmeyeceğiydi.

Daha önce resmi tüm evraklarda, bankalarda, pasaportunda adını değiştirmekle uğraşmasının zor olacağını düşündüğü için Arda olarak devam edeceğini söyleyen Bektaş, geçtiğimiz haftalarda bu duruma da el atmıştı. Takipçilerine 'Bir hayırlı olsununuzu alırım' diyen Arda Bektaş, adının resmi olarak Arya Arda Bektaş olduğunu açıklamıştı.

Haberini daha önce vermiştik:

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Kendini yeni baştan inşa ettiğini söyleyen ve bununla gurur duyduğunu anlatan Arya Arda Bektaş, "Başardım" demişti.

Kendini yeni baştan inşa ettiğini söyleyen ve bununla gurur duyduğunu anlatan Arya Arda Bektaş, "Başardım" demişti.

'Kendimi şu anda alkışlıyorum artık. Yani resmen kendimi doğurdum, sıfırdan yarattım! O doktorlar, o neşterler, o narkozlar! Ama oldu! Başardım yani!'

Son olarak ses ameliyatı olan Arya Arda Bektaş, Instagram'da takipçileriyle yeni sesini ilk kez paylaştı.

Son olarak ses ameliyatı olan Arya Arda Bektaş, Instagram'da takipçileriyle yeni sesini ilk kez paylaştı.

'Bu benim yeni sesimle çektiğim ilk videom. Ama sesim böyle değil. Bugün ameliyatımın beşinci günü. Sesim daha fazla iyileşecek, daha fazla değişecek. İlk 1 aylık süreçte çok zor konuşmam. Birinci aydan sonra daha rahat konuşabileceğim. Üç aylık gibi bir süreçte sesim oturacak. Ben de inanılmaz heyecanlıyım. Çok farklı geliyor bana.'

Başından beri geçirdiği ameliyatların da aldığı hormonların da aslında kendisi için zor bir süreç olduğunu anlatan Arya Arda Bektaş, "elimizde bir sihirli değnek yok hemen olmuyor, sabır gerektiriyor." dedi.

Başından beri geçirdiği ameliyatların da aldığı hormonların da aslında kendisi için zor bir süreç olduğunu anlatan Arya Arda Bektaş, "elimizde bir sihirli değnek yok hemen olmuyor, sabır gerektiriyor." dedi.

'Ben inanıyorum ki her şey zamanla çok daha güzel olacak.' diyen fenomen tüm güzel dilekler için teşekkürlerini sıraladı. 

Çok zorlu bir diyet sürecine girdiğini anlatan Arya Arda pek çok şeyin yasak olduğunu söylerken 'Oradan bakınca nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yaşadığım hiçbir ameliyat, kullandığım hormon hapları ya da böyle şeyler hiç kolay, herkesin başa çıkabileceği şeyler değil. O yüzden beni zor şeyler bekliyor.' dedi.

Hayırlı olsun diyelim!❤️

Tabii ki kendisine güzel dilekler ve destek yorumları yağdı!

Tabii ki kendisine güzel dilekler ve destek yorumları yağdı!
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