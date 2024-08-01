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İkizlerini Büyüten Yasemin Tatlıses'in Oturuşunu "Annelik" Üzerinden Vuranlar Sinir Krizi Geçirtti!

İkizlerini Büyüten Yasemin Tatlıses'in Oturuşunu "Annelik" Üzerinden Vuranlar Sinir Krizi Geçirtti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
01.08.2024 - 11:45

Eşi İdo Tatlıses'le beraber ocak ayında kucağına aldıkları ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i büyüten Yasemin Tatlıses son paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü güzelin oturarak verdiği pozun 'annelik' denilerek topa tutulması tartışma yarattı!

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin aşklarına magazin dünyasında sürekli gıpta ediliyor.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin aşklarına magazin dünyasında sürekli gıpta ediliyor.

2017 yılında ilişki yaşamaya başladıktan sonra gündemin favori çiftleri arasında yer alan İdo ve Yasemin ikilisi 2021'de aşklarını nikahla taçlandırmıştı.

2017 yılında ilişki yaşamaya başladıktan sonra gündemin favori çiftleri arasında yer alan İdo ve Yasemin ikilisi 2021'de aşklarını nikahla taçlandırmıştı.

Evliliklerinin ikinci yılında "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" müjdesiyle kalpleri bir kez daha fethetmişlerdi.

Evliliklerinin ikinci yılında "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" müjdesiyle kalpleri bir kez daha fethetmişlerdi.

Heyecanla beklenen doğumsa 22 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşti. Babalarının isimlerini de taşıyan ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan çift eşsiz duyguları da tatmış oldu.

Heyecanla beklenen doğumsa 22 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşti. Babalarının isimlerini de taşıyan ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan çift eşsiz duyguları da tatmış oldu.

Geçtiğimiz haftalarda ikiz oğullarının yüzlerini ilk kez gösteren Yasemin Tatlıses'in her paylaşımı daha da yakından takip edilir oldu.

Geçtiğimiz haftalarda ikiz oğullarının yüzlerini ilk kez gösteren Yasemin Tatlıses'in her paylaşımı daha da yakından takip edilir oldu.
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Dünya tatlısı bir anne olduğunu her paylaşımında buram buram hissettiren Yasemin Tatlıses'in zaman zaman ağır eleştirilerin hedefi olduğunu da söylememiz gerekir.

Dünya tatlısı bir anne olduğunu her paylaşımında buram buram hissettiren Yasemin Tatlıses'in zaman zaman ağır eleştirilerin hedefi olduğunu da söylememiz gerekir.

Bu son örneği de geçtiğimiz gün yaşandı. Arabada eşi İdo'yla poz veren güzeller güzeli Yasemin Tatlıses'in bu pozunu "annelik" üzerinden vurmak isteyenler tartışmaya neden oldu!

Bu son örneği de geçtiğimiz gün yaşandı. Arabada eşi İdo'yla poz veren güzeller güzeli Yasemin Tatlıses'in bu pozunu "annelik" üzerinden vurmak isteyenler tartışmaya neden oldu!

Gelin önce Yasemin Tatlıses'i akılalmaz şekilde eleştiren yorumlardan birkaçını görelim:

Gelin önce Yasemin Tatlıses'i akılalmaz şekilde eleştiren yorumlardan birkaçını görelim:
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