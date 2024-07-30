Arzu Sabancı'dan Veto mu Yedi? Kaynanayı Şakalayan Nazlı Sabancı, "Habersiz" Hikayeyi Kaldırıp Yeniden Yükledi
Arzu Sabancı'dan Veto mu Yedi? Kaynanayı Şakalayan Nazlı Sabancı, "Habersiz" Hikayeyi Kaldırıp Yeniden Yükledi
Aralarından su sızmayan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı aile tatiline çıktı. Kaynanasından 'habersiz' bir poz paylaşan Nazlı Sabancı'nın 'habersiz' hikayeyi jet hızıyla kaldırması dikkat çekti! 😂
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Hakan Sabancı ve Hande Erçel, aşka gelip el ele ortama giriş yapmadan çok önce Sabancı ailesinin magazin çifti başkaydı biliyorsunuz...
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Tabii ki 2017 yılında aşk yaşamaya başlayan 2021 yılında da evlenen ailenin en büyük oğlu Hacı'yla Nazlı'dan bahsediyoruz!
Hacı ve Nazlı'nın aşkından çok kaynanayla gelini konuşmuştuk zamanında! Nazlı Sabancı, evlenmeden önce okulunu bitirmiş, çeşitli sanat aktivitelerinde ve sosyete davetlerinde boy göstermiş, aileye girmeden önce epey bir çaba sarf etmişti. Senaryo bir miktar tanıdık geliyor olabilir...
Tüm bunların Arzu Sabancı'nın yönetimindeki bir geçiş süreci ve prensip olduğunu söyleniyordu ve bu durum bu şekilde kabul edildi. O zamandan bu yana da Arzu Sabancı'yla Nazlı Sabancı'nın arasından su sızmadı!
Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen kaynana gelin, hep birbirlerinin yanında oldular ve her yerde beraber boy gösterdiler. Geçtiğimiz dakikalarda ise ikilinin arasındaki disiplinli bağı kanıtlayan bir detay dikkat çekti 🙈
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Maaile tatile çıkan Sabancılardan Nazlı gelin, arkada Arzu Sabancı'nın da gözüktüğü aynadan bir pozunu "habersiz" notuyla paylaştı. Hatta @blogyagmuru3 de meseleye dahil oldu, yorumunu yapmadan geçemedi! "Habersiz olabilir ama izinsiz asla!" dedi. Haklı da çıktı... 😂
Nazlı gelin, "habersiz" şakasıyla paylaştığı hikayeyi jet hızıyla kaldırdı! Aynı fotoğrafı herhangi bir not düşmeden yeniden paylaşmayı tercih etti. Bize kaynanadan gelen bir vetoyla Arzu Sabancı, "gelinim benden 'habersiz' iş yapmaz" mesajı verdi gibi geldi ama siz ne düşünürsünüz bilemiyoruz... 😂 Hadi yorumlarda buluşalım!
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