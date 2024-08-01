Hayvan Hakları Yasasına "Evet" Oyu Veren Vekillere Çok Sert Çıkan Berna Laçin'e Soruşturma!
Hayvan Hakları Yasasına "Evet" Oyu Veren Vekillere Çok Sert Çıkan Berna Laçin'e Soruşturma!
Kamuoyunda infial yaratan ve 'katliam yasası' olarak adlandırılan hayvan hakları yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Berna Laçin sert sözler söylemişti. Ünlü oyuncuya yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.
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Uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde olan büyük tartışmalara neden olan "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle beraber yasalaşmış oldu.
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Sokak hayvanlarına ötanazi uygulanacak olmasının önünü açacağı düşünülen yasa başta hayvanseverler olmak üzere milyonlarca kişi tarafından 'katliam yasası' olarak anılmaya başlandı.
30 Temmuz gününde yasanın meclisten geçmesinden kısacık bir zaman sonra ayaklanan vatandaşlar arasında birçok ünlü isim de vardı.
Sokak köpeklerinin uyutulmasının dillendirilmeye başlamasının ilk gününde itibaren durmaksızın paylaşım yapanlardan biri de Berna Laçin olmuştu.
Ünlü oyuncu, "Bunu görünce öldürmekten başka şey düşünmeyen zihniyet herkesi öldürür. İlle bir yerden başlanacaksa karısını öldüren çocuklara tecavüz edenleri uyutarak başlayın! Bu yasaya oy veren herkes lanetli. Göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.
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Berna Laçin'in yasanın TBMM'den geçmesi sonrası çekilen kareyi paylaşıp, "Utançla hatırlanacaksınız Lanetlisiniz" notunu düşmesiyse gözlerden kaçmamıştı.
Bir kesimin tepkisini çeken Berna Laçin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 301/1. maddesince düzenlenen "TBMM'yi Alenen Aşağılama" resen soruşturma başlatıldı.
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