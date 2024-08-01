Gözyaşımız Pıt: Yılların Dostu Alişan ve Çağla Şıkel'in Oğullarının Öncesi ve Sonrası Halleri Duygulandırdı

Yıllar önce Cennet Mahallesi'nde beraber rol alıp arkadaşlıklarıyla öne çıkan Çağla Şıkel ve Alişan'ın çocuklarıyla yaptıkları paylaşımları görenlerin yüzlerini gülümsetti. Ünlü ikili takipçilerine mini bir nostalji yaşattı.