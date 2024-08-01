Gözyaşımız Pıt: Yılların Dostu Alişan ve Çağla Şıkel'in Oğullarının Öncesi ve Sonrası Halleri Duygulandırdı
Gözyaşımız Pıt: Yılların Dostu Alişan ve Çağla Şıkel'in Oğullarının Öncesi ve Sonrası Halleri Duygulandırdı
Yıllar önce Cennet Mahallesi'nde beraber rol alıp arkadaşlıklarıyla öne çıkan Çağla Şıkel ve Alişan'ın çocuklarıyla yaptıkları paylaşımları görenlerin yüzlerini gülümsetti. Ünlü ikili takipçilerine mini bir nostalji yaşattı.
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Çağla Şıkel ve Alişan 2004 yılında yayınlanan, final yapmasının üstünden yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen Cennet Mahallesi dizisinde genç aşıklar "Sultan" ve "Ferhat" karakterilerine hayat vermişti.
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Gerek enerjileri gerekse de oyunculuk performanslarıyla dönemin en popüler dizi çifti olan ikili yapımın bitmesinden sonra da arkadaşlıklarını devam ettirdi!
Bir dönem aralarına soğukluk girdiği konuşulmuş hatta röportajlarında birbirlerine göndermeler yaptıkları düşünülmüştü. İddialar sürerken Çağla Şıkel'in Alişan'ın şarkısı 'Ölümsüz Aşklar'ın klibinde rol alması gözlerden kaçmamıştı.
Sadece dizi setinde değil gündüz kuşağı programlarında da birlikte kameralar karşısına geçen ikili uzun zaman sonra yeniden bir araya geldi.
Önce Alişan sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Güney'in, kendi oğlu Baran ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
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Ünlü manken Çağla Şıkel ise çocuklarının hem beş yıl önceki hem de şimdiki hallerini kolaj yaparak paylaşan türkücünün paylaşımlarına emojilerle cevap verdi.
Nostaljik paylaşımların yapıldıktan sonra Çağla Şıkel'in Alişan'ın sevimli kızı Eliz'le oynadığı anlarsa yüzleri gülümsetti.
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