Döner Dönmez Partiler: Merve Dizdar'ın Kadrajından Londra'dan Ana Yurda Dönen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç!
Döner Dönmez Partiler: Merve Dizdar'ın Kadrajından Londra'dan Ana Yurda Dönen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2009'da evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'inki bir başka aşk hikayesi biliyorsunuz! Biraz çetrefilli başlasa da Binbir Gece'den sonra önünde durulamayacak kadar büyüyen aşk ve tutku, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'e sonsuza dek evet dedirtmişti hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2010'da ilk çocukları Ali'yi, 2020'de Han'ı ve 2021'de de Leyla'yı kucağına alan çift, hem aşkları hem de aile hayatıyla büyülerken, geçtiğimiz yıllarda Londra'ya taşınma kararı almıştı.
Zaman zaman yalnızca iş için İstanbul'a gelen ve hayatlarını tamamen Londra'ya taşıyan ikili, birkaç gün önce Türkiye'deki işlerinin yoğunlaşması üzerine İstanbul'a dönüş yaptı! Böylelikle Londra rüyasını da bir süreliğine beklemeye aldılar.
Dün gece 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, muhabirlerle uzun uzun sohbet etti. Hatta Halit Ergenç'in yeni imajının arkasındaki sebebin Lefter'in babasını oynayacağı için olduğunu da öğrenmiştik.
Bugün Bergüzar Korel'in 43. yaş doğum günüydü. Güzel oyuncu, uzun bir aradan sonra doğum gününü Türkiye'deki can dostlarıyla kutlamak üzere ayağının tozuyla gecelere aktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun sürpriz bir doğum günü olduğunu ise Merve Dizdar'dan öğrendik! Can arkadaşının doğum gününü kutlayan Merve Dizdar, bi fotoğraf daha paylaştı ki...
Resmen kalbimizi bıraktık! Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in beraber yaşlanıyor olduğu gerçeği de gözlerindeki kıvılcımın hala sönmemiş olması da hayran bıraktı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın