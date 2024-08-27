Döner Dönmez Partiler: Merve Dizdar'ın Kadrajından Londra'dan Ana Yurda Dönen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç!

Türkiye'deki işlerin yoğunlaşması üzerine Londra'dan İstanbul'a dönüş yapan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, gecelere aktı. Korel'in 42. yaş doğum gününü sürpriz bir partiyle kutlayan ekipten Merve Dizdar, aşıkların kalp eriten bir pozunu paylaştı!