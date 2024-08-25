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Bergüzar Korel "Eşinizin Hangi Halini Beğeniyorsunuz?" Sorusuna Verdiği Cevapla Halit Ergenç'in Kalbini Çaldı!

Bergüzar Korel "Eşinizin Hangi Halini Beğeniyorsunuz?" Sorusuna Verdiği Cevapla Halit Ergenç'in Kalbini Çaldı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 00:18

Bergüzar Korel, muhabirlerin 'Eşinizin hangi halini beğeniyorsunuz?' sorusuna verdiği abartılı cevap ile eşi Halit Ergenç'in kalbini bir kez daha çaldı!

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2009 yılının ağustos ayında evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

2009 yılının ağustos ayında evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.

2010'da ilk çocukları Ali'yi, 2020 yılının Mart ayında ise ikinci çocukları Han'ı kucaklarına alan ünlü çift, çocuklarının eğitimleri için geçtiğimiz yıllarda Londra'ya yerleşmişlerdi hatırlarsanız.

2010'da ilk çocukları Ali'yi, 2020 yılının Mart ayında ise ikinci çocukları Han'ı kucaklarına alan ünlü çift, çocuklarının eğitimleri için geçtiğimiz yıllarda Londra'ya yerleşmişlerdi hatırlarsanız.

Şimdilerde ayrı ayrı yeni projeler için hazırlanan çiftimiz iş yoğunluğu nedeniyle de geçtiğimiz aylarda yeniden Türkiye'ye dönmüşlerdi.

Şimdilerde ayrı ayrı yeni projeler için hazırlanan çiftimiz iş yoğunluğu nedeniyle de geçtiğimiz aylarda yeniden Türkiye'ye dönmüşlerdi.

Geçtiğimiz saatlerde muhabirlerin kameralarına yakalanan ünlü çiftimiz yeni projeleri ile ilgili bilgi verdikten sonra özel hayat sorularını da yanıtladılar!

Geçtiğimiz saatlerde muhabirlerin kameralarına yakalanan ünlü çiftimiz yeni projeleri ile ilgili bilgi verdikten sonra özel hayat sorularını da yanıtladılar!

Bergüzar Korel'in "Eşinizin hangi halini daha çok beğeniyorsunuz? Sakallı mı? Sakalsız mı?" sorusuna verdiği abartılı "Her halini" cevabı ise dikkatlerden kaçmadı!

Bergüzar Korel'in "Eşinizin hangi halini daha çok beğeniyorsunuz? Sakallı mı? Sakalsız mı?" sorusuna verdiği abartılı "Her halini" cevabı ise dikkatlerden kaçmadı!
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