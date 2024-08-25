Kadir Doğulu'nun Her Yöreyi Karıştırdığı Enteresan Dans Stili "Çocukları Pistten Alalım Lütfen" Dedirtti!
Kadir Doğulu'nun Her Yöreyi Karıştırdığı Enteresan Dans Stili "Çocukları Pistten Alalım Lütfen" Dedirtti!
Kadir Doğulu'nun her dansı birbirine karıştırıp kendine yeni bir tarz oluşturduğu dans stili sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Fatih Harbiye dizisinde tanışan, 2016 yılında evlenmeye karar verip o günden beri de onca ihanet iddiasına rağmen aşklarına tam gaz devam eden Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Magazin dünyasının en merak edilen çiftlerinden biri olan Doğulular geçtiğimiz haftalarda biraz sitemli biraz da kırgın bir açıklama ile de bebek beklediklerini duyurmuşlardı hatırlarsanız.
Takip edenler mutlaka bilir. Birlikte çok eğlenen, çok gezen ünlü çiftimiz dans etmeyi de pek bir seviyor! Hatta geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşının düğününe katılan Neslihan Atagül'ün düğünde kendine müziğe kaptırıp delicesine dans ettiği anlar çok konuşulmuştu.
Bu sefer de Kadir Doğulu'nun her yöreyi birbirine katarak kendine yeni bir dans stili yarattığı anlar dillere düştü.
Gelin önce Kadir Doğulu'nun dansına bakalım 👇🏻
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Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına 👇🏻
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Bu çift hiç sempatik gelmiyor bana ama adam gayet de güzel eğlenmiş size ne
abi heves etmiş işte nasıl oynadığını sizemi sorcak her şeyi linçliyosunuz kendince eğlenmeye çalışmış
Size ne nasıl oynadığından