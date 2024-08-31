Çocuk Aşkı Kabardı: Ebru Gündeş'ten Elbisesine Hayran Kalan Küçük Seyircisine Büyük Jest!
Çocuk Aşkı Kabardı: Ebru Gündeş'ten Elbisesine Hayran Kalan Küçük Seyircisine Büyük Jest!
Geçtiğimiz gece verdiği konserde sahnesinde küçük bir kız çocuğunu ağırlayan Ebru Gündeş'in çocuk aşkı kabardı! Ünlü şarkıcının elbisesine hayran kalan kıza Gündeş'ten büyük bir jest geldi!
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Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, skandallarla dolu özel hayatıyla sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz.
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İlk evliliğini Hamdi Vardar'la yapan Ebru Gündeş, ikinci evliliğini Ömer Durak'la üçüncü evliliğini de Reza Zarrab'la yapmıştı. Geçtiğimiz şubatta ise yine kaoslu ve sürpriz bir karar alarak Murat Özdemir'le nikah masasına oturmuştu.
Çift evlendikten sonra Ebru Gündeş hakkında çokça kez hamilelik iddiaları dolandı ama aslı astarı çıkmadı bu dedikoduların.
Geçtiğimiz dakikalarda ise kalp eriten bir videoyla gündeme geldi ünlü şarkıcı. Çocuk aşkı kabaran Ebru Gündeş, sahnesine güzel mi güzel bir kız çocuğu konuk etti.
Gündeş'in elbisesine hayran kalan küçük kıza ünlü şarkıcıdan jest de gecikmedi! Ebru Gündeş, konser bitişinde elbisesini kendisine hediye edeceğini söyledi. Kibar kızın neşesi de annesine bakışları da hayran bıraktı!
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