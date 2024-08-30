Baba Kız Kavgası Çok Çirkinleşti: Ferdi Tayfur'dan Öz Kızı Tuğçe Tayfur'a Milyonluk Soyismi Davası!
Baba Kız Kavgası Çok Çirkinleşti: Ferdi Tayfur'dan Öz Kızı Tuğçe Tayfur'a Milyonluk Soyismi Davası!
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak'tan sonra Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında da bir soyadı krizi patlak verdi. Tuğçe Tayfur'un son evliliğinde düğüne dahi gitmeyen, ilk torununu da görmeyen baba Ferdi Tayfur'un kızının markasında 'Tayfur' soyadını kullanmasından rahatsız olduğu için milyonluk dava açtığı ortaya çıktı!
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Geçtiğimiz günlerde büyük olay yaratan İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak meselesindeki soyadı krizinden sonra bir soyadı krizi de Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur'dan geldi.
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Baba ve kızın uzun bir süredir konuşmadığı biliniyordu. Şöyle kısacık bir geriye sararsak, bir dargın bir barışık olduğu nişanlısı B.K. ile şiddete maruz kaldığını söyleyerek ayrılıp davalık olan Tuğçe Tayfur, akabinde Muhammet Aydın ile evlendiklerini ve çok mutlu olduklarını açıklamıştı.
Baba Ferdi Tayfur, kızının nifakına katılmadı, hatta geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldıkları ilk bebeklerini, yani kendisinin ilk torununu da görmeye gitmedi. Aralarında asla dinmeyen bir gerilim olduğu aşikardı ama şimdi anlatacağımız mesele bu kavganın fazlasıyla çirkinleştiğini gözler önüne serdi.
Önce Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla kızına suç duyurusunda bulunacağını vurgulayan bir metin paylaştı.
Suç duyurusu uyarısını görünce neye uğradığını şaşıran Tuğçe Tayfur ise, "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" diyerek cevap verdi babasına.
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Ferdi Tayfur, kızının ve damadının tepkisi karşısında sessiz kalıyor gibi duruyordu ki işin aslının çok farklı olduğu geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tuğçe Tayfur, babasının markasında "Tayfur" soyadını kullanamasın diye kendisine 50 milyonluk dava açtığını duyurdu. "50 milyon olmuyorsa da yüzde 58 hisse" talep ettiğini belirtti. Dosyanın detaylarını okuyunca utandığını söyleyen Tuğçe Tayfur, babasına "Kendine gel" çağrısında bulundu.
İşte o anlar:
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