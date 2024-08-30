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Baba Kız Kavgası Çok Çirkinleşti: Ferdi Tayfur'dan Öz Kızı Tuğçe Tayfur'a Milyonluk Soyismi Davası!

Baba Kız Kavgası Çok Çirkinleşti: Ferdi Tayfur'dan Öz Kızı Tuğçe Tayfur'a Milyonluk Soyismi Davası!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 22:47

İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak'tan sonra Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında da bir soyadı krizi patlak verdi. Tuğçe Tayfur'un son evliliğinde düğüne dahi gitmeyen, ilk torununu da görmeyen baba Ferdi Tayfur'un kızının markasında 'Tayfur' soyadını kullanmasından rahatsız olduğu için milyonluk dava açtığı ortaya çıktı!

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Geçtiğimiz günlerde büyük olay yaratan İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak meselesindeki soyadı krizinden sonra bir soyadı krizi de Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur'dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde büyük olay yaratan İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak meselesindeki soyadı krizinden sonra bir soyadı krizi de Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur'dan geldi.

Baba ve kızın uzun bir süredir konuşmadığı biliniyordu. Şöyle kısacık bir geriye sararsak, bir dargın bir barışık olduğu nişanlısı B.K. ile şiddete maruz kaldığını söyleyerek ayrılıp davalık olan Tuğçe Tayfur, akabinde Muhammet Aydın ile evlendiklerini ve çok mutlu olduklarını açıklamıştı.

Baba ve kızın uzun bir süredir konuşmadığı biliniyordu. Şöyle kısacık bir geriye sararsak, bir dargın bir barışık olduğu nişanlısı B.K. ile şiddete maruz kaldığını söyleyerek ayrılıp davalık olan Tuğçe Tayfur, akabinde Muhammet Aydın ile evlendiklerini ve çok mutlu olduklarını açıklamıştı.

Baba Ferdi Tayfur, kızının nifakına katılmadı, hatta geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldıkları ilk bebeklerini, yani kendisinin ilk torununu da görmeye gitmedi. Aralarında asla dinmeyen bir gerilim olduğu aşikardı ama şimdi anlatacağımız mesele bu kavganın fazlasıyla çirkinleştiğini gözler önüne serdi.

Baba Ferdi Tayfur, kızının nifakına katılmadı, hatta geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldıkları ilk bebeklerini, yani kendisinin ilk torununu da görmeye gitmedi. Aralarında asla dinmeyen bir gerilim olduğu aşikardı ama şimdi anlatacağımız mesele bu kavganın fazlasıyla çirkinleştiğini gözler önüne serdi.

Önce Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla kızına suç duyurusunda bulunacağını vurgulayan bir metin paylaştı.

Önce Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla kızına suç duyurusunda bulunacağını vurgulayan bir metin paylaştı.

'Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenelrden dolayı müvekilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz.'

Suç duyurusu uyarısını görünce neye uğradığını şaşıran Tuğçe Tayfur ise, "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" diyerek cevap verdi babasına.

Suç duyurusu uyarısını görünce neye uğradığını şaşıran Tuğçe Tayfur ise, "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" diyerek cevap verdi babasına.
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Ferdi Tayfur, kızının ve damadının tepkisi karşısında sessiz kalıyor gibi duruyordu ki işin aslının çok farklı olduğu geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur, kızının ve damadının tepkisi karşısında sessiz kalıyor gibi duruyordu ki işin aslının çok farklı olduğu geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tuğçe Tayfur, babasının markasında "Tayfur" soyadını kullanamasın diye kendisine 50 milyonluk dava açtığını duyurdu. "50 milyon olmuyorsa da yüzde 58 hisse" talep ettiğini belirtti. Dosyanın detaylarını okuyunca utandığını söyleyen Tuğçe Tayfur, babasına "Kendine gel" çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tuğçe Tayfur, babasının markasında "Tayfur" soyadını kullanamasın diye kendisine 50 milyonluk dava açtığını duyurdu. "50 milyon olmuyorsa da yüzde 58 hisse" talep ettiğini belirtti. Dosyanın detaylarını okuyunca utandığını söyleyen Tuğçe Tayfur, babasına "Kendine gel" çağrısında bulundu.

İşte o anlar:

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