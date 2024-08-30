Fahriye Görmese İyi Olur: Rusya'da Davete Katılan Burak Özçivit'in Hayranına Ekstra Samimi Tavrı Göze Battı!

Magazin Burada muhabirleri tarafından Rusya'da katıldığı davette görüntülenen Burak Özçivit'in bir hayranına karşı tavrı ve hareketleri gereğinden fazla samimi bulundu! Bazıları o anları oldukça normal değerlendirirken bazıları da fena gaza gelip Fahriye Evcen'e seslendi!