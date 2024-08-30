Fahriye Görmese İyi Olur: Rusya'da Davete Katılan Burak Özçivit'in Hayranına Ekstra Samimi Tavrı Göze Battı!
Fahriye Görmese İyi Olur: Rusya'da Davete Katılan Burak Özçivit'in Hayranına Ekstra Samimi Tavrı Göze Battı!
Magazin Burada muhabirleri tarafından Rusya'da katıldığı davette görüntülenen Burak Özçivit'in bir hayranına karşı tavrı ve hareketleri gereğinden fazla samimi bulundu! Bazıları o anları oldukça normal değerlendirirken bazıları da fena gaza gelip Fahriye Evcen'e seslendi!
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Hayatımıza girdiği günden beri hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla en sevilen isimlerden biri haline gelen Burak Özçivit, yalnızca ülkemizde değil dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip biliyorsunuz.
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2017 yılından beri ünlü oyuncu Fahriye Evcen'le evli olan, iki de dünya şekeri oğlu olan Özçivit, kurdukları sıcak aileyle dikkat çeken çift, sık sık gündeme beraber oturuyor.
Fakat bu sefer gündemimizde Burak Özçivit'in meşhur bireysel yurt dışı çıkarmalarından biri var!
Sık sık gittiği ülkelerde yarattığı izdihamla konuşulan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda Arap hayranının kalp yapma isteğini reddetmiş, hayranının elini havada bırakmıştı hatırlarsanız.
Burak Özçivit, geçtiğimiz dakikalarda da yine bir hayran hikayesiyle gündeme oturmayı başardı! Bu sefer de Rusya'daki bir davete katılan Özçivit'in, bir hayranıyla fotoğraf çekilirkenki tavrı ve hareketleri fazla samimi bulundu.
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Kimileri Özçivit'in hareketini "saati kadının saçına takılmış" ve "gayri ihtiyari yapmış" diyerek yorumlarken, kimileri de fena gaza geldi ve oldukça gereksiz buldu o anları...
Buyurun, önce beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş beraber görelim... 👇
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