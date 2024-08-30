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Koltuğuna Kleopatra'dan Hallice Uzanan Zeynep Bastık'ın 'Ayakları' Uzun Bir Aradan Sonra Yine Dillere Düştü!

Koltuğuna Kleopatra'dan Hallice Uzanan Zeynep Bastık'ın 'Ayakları' Uzun Bir Aradan Sonra Yine Dillere Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 18:32

Stüdyosunda şarkılarını söylediği dönemde ayaklarıyla dikkat çekip Zeynep Bastık (Ayak) lakabıyla anılmaya başlayan Zeynep Bastık, uzun bir aradan sonra yine ve yeniden ayaklarıyla dillere düştü!

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Koltukta, sıcacık bir ortamda söylediği akustik coverlarla hayatımıza giren Zeynep Bastık, zaman içerisinde geçirdiği değişim ve dönüşümle ilk etapta hepimize küçük bir şok yaşatmıştı hatırlarsanız.

Koltukta, sıcacık bir ortamda söylediği akustik coverlarla hayatımıza giren Zeynep Bastık, zaman içerisinde geçirdiği değişim ve dönüşümle ilk etapta hepimize küçük bir şok yaşatmıştı hatırlarsanız.

Zamanla daha deli dolu hallerini görmeye başladığımız Zeynep Bastık'ın yeni imajına da saçlarına da tavır ve tarzına da alıştık! Her bir hit olan şarkılarıyla anıldığı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Zeynep Bastık'ın geçtiğimiz senelerde bir lakabı vardı belki bilenler vardır...

Zamanla daha deli dolu hallerini görmeye başladığımız Zeynep Bastık'ın yeni imajına da saçlarına da tavır ve tarzına da alıştık! Her bir hit olan şarkılarıyla anıldığı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Zeynep Bastık'ın geçtiğimiz senelerde bir lakabı vardı belki bilenler vardır...

O zamanlar özellikle ev halini ve stüdyodaki hallerini çıplak ayak pozlarla sosyal medyada paylaşan Zeynep Bastık, aşağıda gördüğünüz pozu paylaştığında büyük olay kopmuştu!

O zamanlar özellikle ev halini ve stüdyodaki hallerini çıplak ayak pozlarla sosyal medyada paylaşan Zeynep Bastık, aşağıda gördüğünüz pozu paylaştığında büyük olay kopmuştu!

Hem ayaklarına kafayı takanlar vardı hem de mizah malzemesine çevirenler...

Küçük bir nostalji yapasınız varsa o gün o poza gelen tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Zeynep Bastık o günden sonra, Zeynep Bastık (Ayak) diye anılmaya başladı. E haliyle, kendisini takip edenlerin merakla takip ettikleri şey bundan sonraki hangi pozunda ayaklarını görecekleri olmaya başladı. Birkaç kez de yaşandı bu hadise. Fakat uzun süredir "ayak" meselesi açılmıyordu.

Zeynep Bastık o günden sonra, Zeynep Bastık (Ayak) diye anılmaya başladı. E haliyle, kendisini takip edenlerin merakla takip ettikleri şey bundan sonraki hangi pozunda ayaklarını görecekleri olmaya başladı. Birkaç kez de yaşandı bu hadise. Fakat uzun süredir "ayak" meselesi açılmıyordu.

Ta ki Zeynep Bastık, geçtiğimiz saatlerde koltuğuna Kleopatra'dan hallice uzandığı pozlarını paylaşana kadar...

Ta ki Zeynep Bastık, geçtiğimiz saatlerde koltuğuna Kleopatra'dan hallice uzandığı pozlarını paylaşana kadar...
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Gözler hemen ayaklara çevrildi tabii!

Gözler hemen ayaklara çevrildi tabii!

Takdir edersiniz ki yorumlar da gecikmedi 😂

Takdir edersiniz ki yorumlar da gecikmedi 😂

Üstelik bu sefer ayaklara yükselenler çoğunluktaydı! Buyrun kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

Üstelik bu sefer ayaklara yükselenler çoğunluktaydı! Buyrun kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

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