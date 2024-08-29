Şantajla Tehdit Etmemiş, Meğer Kariyerine Veda Edecekmiş: Özcan Deniz'in Kız Kardeşinden Şok Açıklamalar!
Şantajla Tehdit Etmemiş, Meğer Kariyerine Veda Edecekmiş: Özcan Deniz'in Kız Kardeşinden Şok Açıklamalar!
Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'le yollarını ayırması üzerine başlayan aile kavgası dinmiş gibi duruyordu ki en küçük kız kardeş Sibel Semerci, abisinin yayınlamaktan vazgeçtiği video hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde "Dr. Levent Alkanlı" karakterine hayat veren Özcan Deniz kariyeri kadar aşk ve aile hayatıyla da sık sık dikkat çekiyor. Belki denk gelmişsinizdir, en son da menajerliğini üstlenen abisi Ercan Deniz'le yollarını ayırmaya karar vermesinin ardından patlayan olaylarla gündeme oturmuştu kendisi.
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Kaçıranlar için kısa bir özet geçelim; her şey Birsen Altuntaş'ın iki kardeşin yolları ayırmaya karar verdiğini iddia etmesiyle başladı. Bunun üzerine ilk hamle abi Ercan Deniz'den gelmişti.
Ercan Deniz, Müge Anlı'nın programından bir kesiti hikayesinde paylaştı. Ve o anlarda Müge Anlı, "“Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir" ifadelerini kullanıyordu. Epey manidar bir göndermeydi anlayacağınız...
Olay fitillenince Özcan Deniz de yerinde duramadı tabii. Uzun paragraflar yazan Özcan Deniz, tüm aile fertlerine resti çekip tokat gibi cümlelerle cevap vermişti.
Derken konuya Özcan Deniz'in ablası Yurda Gürler dahil olmuştu. Gürler'in hedefinde ise yeni gelin Samar Dadgar vardı.
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Ablasının açıklamasını gören Özcan Deniz ise kontrolü kaybetmiş, "Evet Yurda hanım, akşamı bekle bir tanem!" paylaşımında bulunmuştu. Hepimiz de büyük bir merak içinde "akşamı" bekledik. Fakat Özcan Deniz'den bir hamle gelmedi.
Aksine devreye biricik eşi girmişti. Samar Dadgar, görümcesi Yurda Gürler'e "O seviyeye düşmeyeceğim. Sizle sizin gibiler uğraşsın. Benim gücüm sizin karanlık yanınıza yetmez" diyerek çıkışmıştı.
Ardından, Özcan Deniz de sessizliğini bozmuş ve "Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve birlikte olduğun evli adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" diyerek ablasını hem tehdit etmiş hem de bir şans daha verdiğini ima etmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda, bu aile çatışmasıyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Küçük kız kardeş Sibel Semerci, Instagram hesabından bir düzine hikaye paylaştı ve konunun aslının çok farklı olduğunu iddia etti.
Konuya yumuşak bir giriş yapan Sibel Semerci, "Merak ettiğiniz buysa söyleyeyim sevgili abilerim arasında ticari meseleden kaynaklı bazı sorunlar olduğu doğru" dedi. Yaşanan gerilimin onları düşman yapmayacağını, bu sürecin de bir şekilde yoluna gireceğini her şeyin düzeleceğini düşündüğünü de belirtti. "Bu mesele sadece ikisini ilgilendirmektedir" dedikten sonra konuyu Özcan Deniz'in ablası Yurda'ya yaptığı "akşamı bekle bir tanem" seslenişine ve yayınlamaktan vazgeçtiğini söylediği videosuna getirdi.
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Abisinin yayınlamasını engelledikleri videonun "tüm kariyerine ve sanatına veda videosu" olduğunu öne sürdü. "Evet tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı. Diziyi bırakacak, bir daha konsere çıkmayacaktı çünkü bıktı" açıklamasında bulundu.
Son olarak abisine seslendi, "şimdi bana kızabilirsin canım abim, gözümün bebeği, gülüşünü sevdiğim ama içimi döktüm sizlere oh rahatladım" dedi. En son da aileyi toparlayıcı bir rol üstlenerek sözlerini, "güçlü duruşun her zaman ilham oldu kardeşlerine, seni çok seviyoruz" diyerek bitirdi.
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