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Canım Saçlarına Kıydı mı? Afra Saraçoğlu'nun Setten Paylaştığı Poz Koca Bir Hayal Kırıklığına Uğrattı!

Canım Saçlarına Kıydı mı? Afra Saraçoğlu'nun Setten Paylaştığı Poz Koca Bir Hayal Kırıklığına Uğrattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 21:28

Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını üçüncü sezon çekimlerinin setinden paylaştığı fotoğraf ortalığı ayağa kaldırdı! Saçlarına kıymış gibi gözüken Afra'yı görenler, hayal kırıklığına uğradı.

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Yalı Çapkını'nda fırtınalar estirip, bir de üstüne gerçek hayatta birbirlerine vurularak tarihin aşk üçgenine imza atan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir uzun zamandır magazinin en popüler ve en merak edilen çifti biliyorsunuz.

Yalı Çapkını'nda fırtınalar estirip, bir de üstüne gerçek hayatta birbirlerine vurularak tarihin aşk üçgenine imza atan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir uzun zamandır magazinin en popüler ve en merak edilen çifti biliyorsunuz.

Gerçi çiftiydi demek daha doğru olacak sanıyoruz. Şimdilerde Yalı Çapkını'nın üçüncü sezon çekimlerinde olan ikili, yazın başında çıktıkları İspanya tatilinin arkasından yine ve yeniden ayrılmaya karar vermişti hatırlarsanız.

Gerçi çiftiydi demek daha doğru olacak sanıyoruz. Şimdilerde Yalı Çapkını'nın üçüncü sezon çekimlerinde olan ikili, yazın başında çıktıkları İspanya tatilinin arkasından yine ve yeniden ayrılmaya karar vermişti hatırlarsanız.

Hatta her ikisinin de adı başka isimlerle anıldı. Nispet mi değil mi bilemiyoruz ama aşk durumu bir hayli karışık! Başından beri olduğu gibi...

Şimdi dönüyoruz asıl meseleye. Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz saatlerde setten bir pozunu paylaştı.

Şimdi dönüyoruz asıl meseleye. Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz saatlerde setten bir pozunu paylaştı.

Hayatımıza girdiği ilk günden beri upuzun saçlarıyla dikkat çeken ve hayran bırakan Afra'nın saçlarındaki değişik görünüm sosyal medya kullanıcılarının gözüne battı tabii...

Hayatımıza girdiği ilk günden beri upuzun saçlarıyla dikkat çeken ve hayran bırakan Afra'nın saçlarındaki değişik görünüm sosyal medya kullanıcılarının gözüne battı tabii...

Canım saçlarına kıymış da kısacık kestirmiş gibi gözüken Afra Saraçoğlu'nun yeni imajının dizideki zaman atlaması sebebiyle olabileceği akıllara geldi ama yine de beğenilmedi bu fikir!

Canım saçlarına kıymış da kısacık kestirmiş gibi gözüken Afra Saraçoğlu'nun yeni imajının dizideki zaman atlaması sebebiyle olabileceği akıllara geldi ama yine de beğenilmedi bu fikir!
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Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Ne diyorsunuz? Sizce Afra Saraçoğlu, fırsat bu fırsat deyip cidden canım saçlarına kıymış mıdır?

Ne diyorsunuz? Sizce Afra Saraçoğlu, fırsat bu fırsat deyip cidden canım saçlarına kıymış mıdır?

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