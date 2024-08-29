Nusret İçin "Zenginleri S*kiyor, Beni S*kmiyor" Diyen Teoman, Pişman Olunca 5 Yaşında Çocuğa Bağladı!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Nusret hakkında ''Zenginleri s*kiyor, beni s*kmiyor' açıklamasında bulunan Teoman, konuyla ilgili @muhabironline'a konuştu. Özür dileyen Teoman'ın beş yaşında çocuk tatlılığındaki cevabı kahkaha attırdı!