Nusret İçin "Zenginleri S*kiyor, Beni S*kmiyor" Diyen Teoman, Pişman Olunca 5 Yaşında Çocuğa Bağladı!
Nusret İçin "Zenginleri S*kiyor, Beni S*kmiyor" Diyen Teoman, Pişman Olunca 5 Yaşında Çocuğa Bağladı!
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Türk Rock müziğine adını altın harflerle yazdıran, koca bir nesli de kendine aşık eden Teoman, son zamanlarda boş vermişliği ve güldüren açıklamalarıyla gündeme oturuyor biliyorsunuz.
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Serseri doğduğuna ve serseri öleceğine sadece kendini değil milyonları inandırmış Teoman, şimdilerde o eski "kötü çocuk" hallerinden pek uzak biliyorsunuz. Anlık aklına eseni söyleyen ve hayat felsefesiyle hepimizi kendine yıllar sonra bambaşka bir haliyle hayran bırakan Teoman, en son Nusret hakkında söylediği sözlerle dikkat çekmişti hatırlarsanız.
OT TV'ye verdiği röportaj veren ünlü şarkıcı, "Ben mesela kişilik olarak etçi Nusret'ten nefret eden insan tipinden değilim. Zenginleri s*kiyor, beni s*kmiyor" açıklamasında bulunmuş, bir güzel de güldürmüştü.
Geçtiğimiz saatlerde @muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından görüntülenen Teoman, Nusret için söylediği sözlerden pişman olduğunu dile getirdi. "Ondan çok pişmanım aslında ben de çirkin bir şey yaptım" diyen Teoman, son zamanlarda çok alıştığımız şerbet haline bürünerek adeta 5 yaşında bir çocuğa döndü, "Yanlışlıkla yaptım, özür dilerim" dedi!
İşte o anlar:
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Dobralıkla denyoluk arasındaki kalın çizgiyi hesaplayamayan teoman😉
20 sene önce de bomboş bir adamdı şimdi de aynı bu memlekette bi nihat dogan bir de bu nasıl ünlü oldu anlamak zor.