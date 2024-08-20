Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Teoman'ın Yeni Röportajında Nusret ile İlgili Söylediği Dobra Sözler İzleyenlere Kahkaha Attırdı

Teoman'ın Yeni Röportajında Nusret ile İlgili Söylediği Dobra Sözler İzleyenlere Kahkaha Attırdı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
20.08.2024 - 12:31 Son Güncelleme: 20.08.2024 - 13:03

Gönlümüzün serseri rock starı Teoman yine çok konuşulacak bir şeyler söyledi. Konu bu sefer Nusret ve galiba haksız da değil... 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gönlümüzün biricik rock starı Teoman, yaptığı samimi açıklamalarla gittikçe "ya bu ben miyim acaba?" dedirtiyor.

Gönlümüzün biricik rock starı Teoman, yaptığı samimi açıklamalarla gittikçe "ya bu ben miyim acaba?" dedirtiyor.

Mesela geçtiğimiz yıl "Hiç müzik dinlemiyorum, sıkılmışım abi ya, hiçbir şeyle ilgim yok" demesi birçok kişi için "valla ben de" şeklinde karşılık bulmuştu.

Mesela geçtiğimiz yıl "Hiç müzik dinlemiyorum, sıkılmışım abi ya, hiçbir şeyle ilgim yok" demesi birçok kişi için "valla ben de" şeklinde karşılık bulmuştu.

Sokakta dolaşırken giydiği şu eşofmanlı hali bile bize hiç yabancı değil.

Sokakta dolaşırken giydiği şu eşofmanlı hali bile bize hiç yabancı değil.

En son "Çalışmaya üşeniyorum, tatile gitmeye üşeniyorum" şeklinde yaptığı açıklama "Bu adam benim iç sesim mi acaba?" dedirtti.

En son "Çalışmaya üşeniyorum, tatile gitmeye üşeniyorum" şeklinde yaptığı açıklama "Bu adam benim iç sesim mi acaba?" dedirtti.

Teo bu sefer de OT TV'ye verdiği röportajın fragmanıyla gündemde. Tanıtım videosunda "Ben mesela kişilik olarak etçi Nusret'ten nefret eden insan tipinden değilim. Zenginleri s*kiyor, beni s*kmiyor" diyen Teoman yine gündem yarattı.

Teo bu sefer de OT TV'ye verdiği röportajın fragmanıyla gündemde. Tanıtım videosunda "Ben mesela kişilik olarak etçi Nusret'ten nefret eden insan tipinden değilim. Zenginleri s*kiyor, beni s*kmiyor" diyen Teoman yine gündem yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Teo'nun o videosu işte burada 👇 Güldürdün yine kanka 😄

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
37
22
13
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın