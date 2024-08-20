Teoman'ın Yeni Röportajında Nusret ile İlgili Söylediği Dobra Sözler İzleyenlere Kahkaha Attırdı
Teoman'ın Yeni Röportajında Nusret ile İlgili Söylediği Dobra Sözler İzleyenlere Kahkaha Attırdı
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Gönlümüzün biricik rock starı Teoman, yaptığı samimi açıklamalarla gittikçe "ya bu ben miyim acaba?" dedirtiyor.
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Mesela geçtiğimiz yıl "Hiç müzik dinlemiyorum, sıkılmışım abi ya, hiçbir şeyle ilgim yok" demesi birçok kişi için "valla ben de" şeklinde karşılık bulmuştu.
Sokakta dolaşırken giydiği şu eşofmanlı hali bile bize hiç yabancı değil.
En son "Çalışmaya üşeniyorum, tatile gitmeye üşeniyorum" şeklinde yaptığı açıklama "Bu adam benim iç sesim mi acaba?" dedirtti.
Teo bu sefer de OT TV'ye verdiği röportajın fragmanıyla gündemde. Tanıtım videosunda "Ben mesela kişilik olarak etçi Nusret'ten nefret eden insan tipinden değilim. Zenginleri s*kiyor, beni s*kmiyor" diyen Teoman yine gündem yarattı.
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Teo'nun o videosu işte burada 👇 Güldürdün yine kanka 😄
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