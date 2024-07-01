Teoman'ın Henüz Tıfıl Bir Ergenken İş Bulmak İçin Ajanslara Gönderdiği Özgeçmişi Sizi Çok Şaşırtacak

'Teoman Yakupoğlu

(Fatih'in Fedaisi)

1967 yılında İstanbul'da doğdu. Karakterini şövalyelik değerleri üzerine oturttu. Kendini Boğaziçi Sosyoloji'de sabitledi.

Hayatını şarkıcılıktan kazanıyor. Gay-şarkıcı modasından sonra, sosyolog-şarkıcı modasının çıkacağına inancı tam. Bu sayede yırtma hayalleri kuruyor. zorda kalınca gitar ve armonika da çalıyor. Televizyona bile çıktı.

Amerika'da yaptığı röportaj ve araştırmalardan hazırladığı 'sado mazoşizm' konulu çalışma, en çok yalvaran dergide yer alacak.

Bir reklam şirketinde, adına staj demeye utandığı bir süre geçirdi. İşi sevdi, yapacağına da inanıyor.

Üç dakikalık şarkıların her birinin kendisine okuldan çok şey verdiğini söylüyor.'