Teoman'ın Henüz Tıfıl Bir Ergenken İş Bulmak İçin Ajanslara Gönderdiği Özgeçmişi Sizi Çok Şaşırtacak
Teoman'ın Henüz Tıfıl Bir Ergenken İş Bulmak İçin Ajanslara Gönderdiği Özgeçmişi Sizi Çok Şaşırtacak
Gönlümüzün kadrolu serserisi Teoman, yaptığı açıklamalarla her gün kendine daha çok aşık etmeye devam ediyor. Onun henüz ergenken hazırladığı CV'yi görenler ise şokta çünkü gördüğünüz hiçbir özgeçmişe benzemiyor.
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Teoman kendine has tarzı ve uslubuyla, yaptığı açıklamalarla her gün bizi biraz daha kendine bağlıyor. Çünkü o sanki ünlü değil, bizim okuldan tanıdığımız bir arkadaşımız gibi. Öyle de samimi...
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Teoman henüz bu kadar ünlü bir rock star değilken, kendisinin ajanslara gönderdiği özgeçmişini bulduk. Buna özgeçmiş değil, manifesto desek daha doğru olur gerçi.
Teo'nun "Beni şimdi anlamazsanız sonra çok yanarsınız" yazdığı CV'si işte burada 👇
Okuyamadıysanız zorlamayın, şurada daha okunaklı hali var 👇 (Fatih'in Fedaisi nedir ya? 😂)
Adam yürüyen özgüven resmen. Devamı da burada 👇
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Bambaşka bir insansın Teo ❤️
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