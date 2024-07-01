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Teoman'ın Henüz Tıfıl Bir Ergenken İş Bulmak İçin Ajanslara Gönderdiği Özgeçmişi Sizi Çok Şaşırtacak

Teoman'ın Henüz Tıfıl Bir Ergenken İş Bulmak İçin Ajanslara Gönderdiği Özgeçmişi Sizi Çok Şaşırtacak

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.07.2024 - 11:48

Gönlümüzün kadrolu serserisi Teoman, yaptığı açıklamalarla her gün kendine daha çok aşık etmeye devam ediyor. Onun henüz ergenken hazırladığı CV'yi görenler ise şokta çünkü gördüğünüz hiçbir özgeçmişe benzemiyor.

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Teoman kendine has tarzı ve uslubuyla, yaptığı açıklamalarla her gün bizi biraz daha kendine bağlıyor. Çünkü o sanki ünlü değil, bizim okuldan tanıdığımız bir arkadaşımız gibi. Öyle de samimi...

Teoman kendine has tarzı ve uslubuyla, yaptığı açıklamalarla her gün bizi biraz daha kendine bağlıyor. Çünkü o sanki ünlü değil, bizim okuldan tanıdığımız bir arkadaşımız gibi. Öyle de samimi...

Teoman henüz bu kadar ünlü bir rock star değilken, kendisinin ajanslara gönderdiği özgeçmişini bulduk. Buna özgeçmiş değil, manifesto desek daha doğru olur gerçi.

Teoman henüz bu kadar ünlü bir rock star değilken, kendisinin ajanslara gönderdiği özgeçmişini bulduk. Buna özgeçmiş değil, manifesto desek daha doğru olur gerçi.

Teo'nun "Beni şimdi anlamazsanız sonra çok yanarsınız" yazdığı CV'si işte burada 👇

Teo'nun "Beni şimdi anlamazsanız sonra çok yanarsınız" yazdığı CV'si işte burada 👇

Okuyamadıysanız zorlamayın, şurada daha okunaklı hali var 👇 (Fatih'in Fedaisi nedir ya? 😂)

Okuyamadıysanız zorlamayın, şurada daha okunaklı hali var 👇 (Fatih'in Fedaisi nedir ya? 😂)

'Teoman Yakupoğlu 

(Fatih'in Fedaisi)

1967 yılında İstanbul'da doğdu. Karakterini şövalyelik değerleri üzerine oturttu. Kendini Boğaziçi Sosyoloji'de sabitledi.

Hayatını şarkıcılıktan kazanıyor. Gay-şarkıcı modasından sonra, sosyolog-şarkıcı modasının çıkacağına inancı tam. Bu sayede yırtma hayalleri kuruyor. zorda kalınca gitar ve armonika da çalıyor. Televizyona bile çıktı.

Amerika'da yaptığı röportaj ve araştırmalardan hazırladığı 'sado mazoşizm' konulu çalışma, en çok yalvaran dergide yer alacak.

Bir reklam şirketinde, adına staj demeye utandığı bir süre geçirdi. İşi sevdi, yapacağına da inanıyor.

Üç dakikalık şarkıların her birinin kendisine okuldan çok şey verdiğini söylüyor.'

Adam yürüyen özgüven resmen. Devamı da burada 👇

Adam yürüyen özgüven resmen. Devamı da burada 👇

'Soap operalardan twin peaks'i seviyor. Laura palmer için ise 'ölecek kız değildi' diyor.

Biseksüel, katil, kadın yazarlardan catherine tramell'i seven, iyilerin dostu, fenaların düşmanı kahramanımızın tüm reklam şirketlerine ortak mesajı var:

'Beni şimdi almazsanız, sonra çok yanarsınız. Eylemlerim sürecektir.'

Akademik bilgileri

Boğaziçi Üniversitesi - Sosyoloji Bölümü (1988-...)

Rafe Vocal Academy, London, England (1990-1991)

Boğaziçi Üniversitesi - Matematik Bölümü (1986-1988)

İstanbul Üniversitesi - İşletme Fakültesi (1985-1986)

Ataköy Lisesi (1982-1985)'

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Bambaşka bir insansın Teo ❤️

Bambaşka bir insansın Teo ❤️
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