Sadece Gelin Değil, "Oturaklı Gelin" İstiyor: Serdar Ortaç'ın Annesinden Keskin ve Tavizsiz Talimatlar!
Sadece Gelin Değil, "Oturaklı Gelin" İstiyor: Serdar Ortaç'ın Annesinden Keskin ve Tavizsiz Talimatlar!
Magazin Burada muhabiri Samet Aday tarafından görüntülenen Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç gelin adayı kriterlerini sıraladı. Nesrin Ortaç'ın 'tutucu ve oturaklı' gelin dileği sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!
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MS hastalığı, kumar borçları, Chloe'yle ayrılığı, boşanma süreci, nafakası derken epey bir dağılan Serdar Ortaç, son zamanlarda açtığı yeni sayfayla gündemde biliyorsunuz.
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Alkol ve sigarayı bırakan ünlü şarkıcı, şimdilerde sık sık geçmişe dair pişmanlıklarını dile getiriyor. Fakat kabul etmek lazım, birkaç ay önce açtığı canlı yayınlar ve sarf ettiği cümleler düşünüldüğünde şimdi çok daha iyi kendisi!
Bu sefer gündemimizde olmasının sebebi ise annesi Nesrin Ortaç'ın gelin kriterleri...
Oğluna pek düşkün olduğunu bildiğimiz Nesrin Ortaç, geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabiri Samet Aday tarafından görüntülendi.
İdeal gelin adayını açıklayan Nesrin Ortaç, "tutucu ve oturaklı" gelin istediğini dile getirdi. "Bu çağda görüyorsunuz, laçkalık var kadınlarda. Biraz oturaklı olsun" dedi.
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Buyurun önce o anları beraber izleyelim👇
Sonra da durumu kimler nasıl yorumlamış ona bakalım! 👇
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