Türkan Şoray'ın Meşhur Sultan Filminin Kemal'i Bulut Aras, Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!
Türkan Şoray'ın Meşhur Sultan Filminin Kemal'i Bulut Aras, Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!
Yeşilçam'ın usta ismi, Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra ilk kez görüntülendi!
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1976'da "Hain" filmi ile sinema oyunculuğuna başlayan, Hain, Deli Yürek, Beni Unutma, Kırmızı Kelebek başta olmak üzere 50'den fazla filmde rol alan Yeşilçam'ın usta ismi Bulut Aras'ı mutlaka hatırlarsınız.
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Tüm filmlerinin yanı sıra, 1978 yılında Türkan Şoray'la beraber başrolünde yer aldığı Sultan filmiyle hatırlanan Bulut Aras, uzun yıllar önce oyunculuğu bırakmış ve kendi kabuğuna çekilmişti.
Gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamayı tercih eden 71 yaşındaki usta isim, geçtiğimiz saatlerde muhabirler tarafından yürüyüş yaparken yıllar sonra görüntülendi!
Bir dönem Yeşilçam'da fırtınalar estiren Aras'ın son halini görenler kendisini tanımakta zorluk çekti. Aras'ın sözleri ise duygulandırdı: "Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim her şey için."
İşte o anlar:
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