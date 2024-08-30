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Bebeğini Kaybedişini Sesi Titreyerek Anlattı: Ece Seçkin Yaşadığı Acıdan Sonra Kameralara İlk Kez Konuştu

Bebeğini Kaybedişini Sesi Titreyerek Anlattı: Ece Seçkin Yaşadığı Acıdan Sonra Kameralara İlk Kez Konuştu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.08.2024 - 23:48

Geçtiğimiz günlerde acilen ameliyata alınmasının sebebinin bebeğini kaybetmesi olduğunu öğrendiğimiz Ece Seçkin, yaşadığı acı olaydan sonra ilk kez konuştu. Bebeğini kaybetmenin üzüntüsünü dile getirmeye çalışırken sesi titreyen Ece Seçkin, yürekleri dağladı.

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Sosyal medya paylaşımları, sahne şovları ve samimi halleri yıllar içerisinde koca bir kitle edinen, çok da sevilen Ece Seçkin'i tanımayanınız yoktur.

Sosyal medya paylaşımları, sahne şovları ve samimi halleri yıllar içerisinde koca bir kitle edinen, çok da sevilen Ece Seçkin'i tanımayanınız yoktur.

Ece Seçkin, 2018 yılından beri beraber olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terlemez'le 2021'de ünlülerin akın ettiği oldukça eğlenceli bir düğünle dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Ece Seçkin, 2018 yılından beri beraber olduğu pilot sevgilisi Çağrı Terlemez'le 2021'de ünlülerin akın ettiği oldukça eğlenceli bir düğünle dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Senelerdir dünya tatlısı halleriyle magazinden uzak bir aşk yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde acı bir olayla sarsıldı.

Senelerdir dünya tatlısı halleriyle magazinden uzak bir aşk yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde acı bir olayla sarsıldı.

Sağlık sorunu nedeniyle acilen ameliyata alınan ve konserlerini iptal eden Ece Seçkin'in iki aylık bebeğini ne yazık ki kaybettiğini öğrenmiştik.

Sağlık sorunu nedeniyle acilen ameliyata alınan ve konserlerini iptal eden Ece Seçkin'in iki aylık bebeğini ne yazık ki kaybettiğini öğrenmiştik.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Güzel şarkıcı, geçtiğimiz saatlerde @muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından görüntülendi. Bebeğini kaybettikten sonra ilk kez konuşan Ece Seçkin'in yaşadıklarını sesi titreyerek anlattığı anlar yürek dağladı.

Güzel şarkıcı, geçtiğimiz saatlerde @muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından görüntülendi. Bebeğini kaybettikten sonra ilk kez konuşan Ece Seçkin'in yaşadıklarını sesi titreyerek anlattığı anlar yürek dağladı.
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