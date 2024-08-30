Berkcan Dedikodusuna Türkçe'yle İngilizce'yi Harmanlayıp Cevap Veren Hailey Eylül Sani, İki Dili de Unutturdu!

Birkaç aydır adı Berkcan Güven'le anılan ve aşk yaşadıkları söylenen Hailey Eylül Sani, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dedikodulara cevap verdi. Aşkı yalanladı fakat asıl mesele Türkçe'yle İngilizce'yi harmanlayıp dilimizi katlettiği anlar oldu...