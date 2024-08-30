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Berkcan Dedikodusuna Türkçe'yle İngilizce'yi Harmanlayıp Cevap Veren Hailey Eylül Sani, İki Dili de Unutturdu!

Berkcan Dedikodusuna Türkçe'yle İngilizce'yi Harmanlayıp Cevap Veren Hailey Eylül Sani, İki Dili de Unutturdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
31.08.2024 - 00:51

Birkaç aydır adı Berkcan Güven'le anılan ve aşk yaşadıkları söylenen Hailey Eylül Sani, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dedikodulara cevap verdi. Aşkı yalanladı fakat asıl mesele Türkçe'yle İngilizce'yi harmanlayıp dilimizi katlettiği anlar oldu...

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Annesi ve babası Türk olan fakat çocukluğundan beri Amerika'da yaşayan Hailey Eylül Sani, özellikle yurt dışında koca bir kitleye sahip olan influencer'larımızdan biliyorsunuz.

Annesi ve babası Türk olan fakat çocukluğundan beri Amerika'da yaşayan Hailey Eylül Sani, özellikle yurt dışında koca bir kitleye sahip olan influencer'larımızdan biliyorsunuz.

Yurt dışında pek çok marka ile birlikte çalışan ve adını duyurmaya devam eden Hailey Sani, Bella Hadid ve Hailey Bieber'la yaptığı iş birlikleri sayesinde "hayalini ettiğimiz hayatı yaşıyorsun" yorumları almış, o günden sonra daha da bir popüler hale gelmişti.

Yurt dışında pek çok marka ile birlikte çalışan ve adını duyurmaya devam eden Hailey Sani, Bella Hadid ve Hailey Bieber'la yaptığı iş birlikleri sayesinde "hayalini ettiğimiz hayatı yaşıyorsun" yorumları almış, o günden sonra daha da bir popüler hale gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda ülkeyi ziyarete gelen Hailey Eylül Sani'nin adı Berkcan Güven'le aşk dedikodularına karışmıştı hatırlarsanız. Önce sokakta fink atarken görüntülenen "çift", daha sonra da Fenerbahçe - Lugano maçında beraber görüntülenince aşk iddiaları güçlenmişti.

Geçtiğimiz aylarda ülkeyi ziyarete gelen Hailey Eylül Sani'nin adı Berkcan Güven'le aşk dedikodularına karışmıştı hatırlarsanız. Önce sokakta fink atarken görüntülenen "çift", daha sonra da Fenerbahçe - Lugano maçında beraber görüntülenince aşk iddiaları güçlenmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Aşk dedikoduları kol gezdi fakat ne Berkcan Güven'den ne de Hailey Eylül Sani'den konuya dair bir onay ya da ret gelmemişti. Ta ki geçtiğimiz saatlerde Sani, bir videosunda dedikodulara dalga geçerek cevap verene kadar...

Aşk dedikoduları kol gezdi fakat ne Berkcan Güven'den ne de Hailey Eylül Sani'den konuya dair bir onay ya da ret gelmemişti. Ta ki geçtiğimiz saatlerde Sani, bir videosunda dedikodulara dalga geçerek cevap verene kadar...

Hailey, aşkı yalanladı. Hatta "bırakın hayatımı yaşayayım" çıkışında da bulundu. Ama asıl mesele Berkcan hakkında konuştukları değil, Türkçe'yi İngilizce'yle harmanlarken katlettiği anlar oldu!

Hailey, aşkı yalanladı. Hatta "bırakın hayatımı yaşayayım" çıkışında da bulundu. Ama asıl mesele Berkcan hakkında konuştukları değil, Türkçe'yi İngilizce'yle harmanlarken katlettiği anlar oldu!
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Buyurun, önce o anları beraber izleyelim...

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twitter.com
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