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Meşhur Villadan İlk Paylaşım Geldi: Dilan Polat'ı "Yanlışlıkla" Paylaşan Sıla Doğu Fotoğrafı Jet Hızıyla Sildi

Meşhur Villadan İlk Paylaşım Geldi: Dilan Polat'ı "Yanlışlıkla" Paylaşan Sıla Doğu Fotoğrafı Jet Hızıyla Sildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 23:34

Geçtiğimiz günlerde dokuz aylık cezaevi serüveni biten Dilan Polat, meşhur villasına dönüş yaptı. Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Dilan'ın ablası Sıla Doğu'dan 'yanlışlıkla' fotoğraf paylaşımı geldi...

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9 aylık kaos 19 Ağustos'ta bitti biliyorsunuz. 4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, tutuksuz yargılama kararıyla tahliye edildi.

9 aylık kaos 19 Ağustos'ta bitti biliyorsunuz. 4 Kasım'da kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, tutuksuz yargılama kararıyla tahliye edildi.

Cezaevinden lüks arabasıyla çıkış yapan Dilan Polat önce haykırdığı anlarla 👇

Cezaevinden lüks arabasıyla çıkış yapan Dilan Polat önce haykırdığı anlarla 👇

Sonra da ablası Sıla Doğu'nun 'yasağına' rağmen ilk iş telefonunu eline alıp sosyal medya kontrolü yapmasıyla gündeme oturmuştu.

Sonra da ablası Sıla Doğu'nun 'yasağına' rağmen ilk iş telefonunu eline alıp sosyal medya kontrolü yapmasıyla gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tahliyeden birkaç saat sonra nerede kalacağı belli olan Dilan, Engin'i olmadan eve gitmeyi tercih etmemiş, rotayı ablasının Sarıyer'deki evine çevirmişti. Derken kavuşan kız kardeşler yerinde duramamıştı tabii...

Tahliyeden birkaç saat sonra nerede kalacağı belli olan Dilan, Engin'i olmadan eve gitmeyi tercih etmemiş, rotayı ablasının Sarıyer'deki evine çevirmişti. Derken kavuşan kız kardeşler yerinde duramamıştı tabii...

Dilan ve Sıla'nın aylar sonra ilk beraber pozundan da burada bahsetmiştik:

Günlerdir sesi soluğu çıkmayan ve beklenenin aksine sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmayan Dilan Polat'ın meşhur villasına döndüğü geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.

Günlerdir sesi soluğu çıkmayan ve beklenenin aksine sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmayan Dilan Polat'ın meşhur villasına döndüğü geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.
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Enerciii şarkısının klibini çekip, her gün binlerce story attığı villasını hatırlarsınız... Sizler için eski YouTube videosundan evin tam da o kısmını gösteren bir anı şöyle bırakalım!

Enerciii şarkısının klibini çekip, her gün binlerce story attığı villasını hatırlarsınız... Sizler için eski YouTube videosundan evin tam da o kısmını gösteren bir anı şöyle bırakalım!

Ve geçelim Sıla Doğu tarafından "yanlışlıkla" atılan, sonra da jet hızıyla silinen, alt metninde de "biz buradayız, bizi unutmayın" mesajı yazan o poza! Dilan'ı göremiyoruz evet ama bir deri bir kemik kendisi, keyfi yine de yerinde!

Ve geçelim Sıla Doğu tarafından "yanlışlıkla" atılan, sonra da jet hızıyla silinen, alt metninde de "biz buradayız, bizi unutmayın" mesajı yazan o poza! Dilan'ı göremiyoruz evet ama bir deri bir kemik kendisi, keyfi yine de yerinde!

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