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Neşeleri Yeter: Oğlu Fikret'i Ali Atay'ın Kopyası Olarak Doğuran Hazal Kaya Süreyya'da Kendini Klonlamış!

Neşeleri Yeter: Oğlu Fikret'i Ali Atay'ın Kopyası Olarak Doğuran Hazal Kaya Süreyya'da Kendini Klonlamış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 01:19

Güzel oyuncu Hazal Kaya, güzel kızı Süreyya Leyla'yla yazın son demlerinin tadını çıkarırken görüntülendi. İlk bebeği, Fikret Ali'yi resmen eşi Ali Atay'ın kopyası olarak doğuran Hazal Kaya'nın ikinci bebeği Süreyya Leyla'nın kendisine benzemesi sevenlerinin içine su serpti!

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2019'da evlenen Hazal Kaya ve Ali Atay, hem oyunculukları hem de samimi halleriyle ayrı ayrı gönlümüzde taht kurmuş isimlerden!

2019'da evlenen Hazal Kaya ve Ali Atay, hem oyunculukları hem de samimi halleriyle ayrı ayrı gönlümüzde taht kurmuş isimlerden!

Başarılı oyunculuk kariyerleriyle olduğu kadar birbirlerine duydukları büyük aşkla da öne çıkan ikili, zaman içerisinde hepimizin hayran kaldığı musmutlu bir aile kurdu biliyorsunuz.

Başarılı oyunculuk kariyerleriyle olduğu kadar birbirlerine duydukları büyük aşkla da öne çıkan ikili, zaman içerisinde hepimizin hayran kaldığı musmutlu bir aile kurdu biliyorsunuz.

Önce evlendikleri sene Fikret Ali geldi dünyaya! Ali Atay ve Hazal Kaya'nın Fiko'sunu görünce hepimiz küçük çaplı bir şok yaşamıştık hatırlarsanız.

Önce evlendikleri sene Fikret Ali geldi dünyaya! Ali Atay ve Hazal Kaya'nın Fiko'sunu görünce hepimiz küçük çaplı bir şok yaşamıştık hatırlarsanız.

Çünkü Fikret Ali, dünyaya gözlerini resmen babasının kopyası olarak açtı, hani çocuklar sonradan değişir ya değişmedi de!

Çünkü Fikret Ali, dünyaya gözlerini resmen babasının kopyası olarak açtı, hani çocuklar sonradan değişir ya değişmedi de!

Sonra 2023'te de Süreyya Leyla giriş yaptı hayatlarına. İlk kez birinci yaş doğum gününde yüzünü gördüğümüz Süreyya Leyla'nın kime benzediğine net karar verememiştik.

Sonra 2023'te de Süreyya Leyla giriş yaptı hayatlarına. İlk kez birinci yaş doğum gününde yüzünü gördüğümüz Süreyya Leyla'nın kime benzediğine net karar verememiştik.
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Sinyallerini almıştık ama... Malum bu dünya tatlısı kız abisi Fikret Ali kadar andırmıyordu babasını.

Sinyallerini almıştık ama... Malum bu dünya tatlısı kız abisi Fikret Ali kadar andırmıyordu babasını.

Geçtiğimiz saatlerde ise uzun bir aradan sonra ilk kez gördük Süreyya'yı.

Geçtiğimiz saatlerde ise uzun bir aradan sonra ilk kez gördük Süreyya'yı.

Hazal Kaya ve Süreyya yazın son demlerinin tadını doyasıya çıkardı. Hem neşeleri aynıydı!

Hazal Kaya ve Süreyya yazın son demlerinin tadını doyasıya çıkardı. Hem neşeleri aynıydı!

Hem de bakışları!

Hem de bakışları!

Bu hak edilmiş bir başarıdır, babaya kopyası kadar benzeyen oğlundan sonra annesinin kopyası Süreyya'yla aile tamamlandı!

Bu hak edilmiş bir başarıdır, babaya kopyası kadar benzeyen oğlundan sonra annesinin kopyası Süreyya'yla aile tamamlandı!

Çok güzelsiniz! Size nazar değmesin🧿

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