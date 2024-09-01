Ahu Tuğba'nın Kazadan Sonra Hastanedeki Son Fotoğrafı
Ahu Tuğba'nın Kazadan Sonra Hastanedeki Son Fotoğrafı
Türk sinemasının efsane kadın oyuncusu Ahu Tuğba vefat haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçının Amerika'da geçirdiği kazadan sonra hastanedeki son fotoğrafı bir kez daha gündeme geldi.
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Türk sinemasının güzel gözlü, vamp kadını Ahu Tuğba maalesef bugün aramızdan ayrıldı.
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Geçtiğimiz Nisan ayında Amerika'da trafik kazası geçiren Ahu Tuğba, ciddi kaburga kırıkları sebebiyle tedavi altına alınmıştı.
Doktorların 8 hafta boyunca seyahati kesinlikle yasaklamasına rağmen, Los Angeles – Miami arası 5,5 saat uçak yolculuğu yaptıktan sonra fenalaşmıştı.
Bu yolcuğun ardından kızı Anjelik, annesini evde baygın şekilde bularak ambulans çağırmış ve ünlü sanatçı yeniden yoğun bakıma yatmak zorunda kalmıştı.
Ancak Ahu Tuğba'nın KOAH hastası olması tedavi sürecini zorlaştırdı. O dönem hastanede çekilen bu fotoğrafı ise sevenlerine bıraktığı son fotoğrafı oldu.
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Bu süreçte Ahu Tuğba için en çok çaba sarf eden kişi kızı Anjelik Calvin oldu. Ancak onun da gücü maalesef annesinin hayatta kalmasına yetmedi. Ahu Tuğba, Miami'de yaşadığı evde bugün ölü bulundu.
Başta Anjelik Calvin olmak üzere Ahu Tuğba'nın tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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