Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Demet Özdemir'in Yeni Anlaştığı Mobilya Reklamından Alacağı Ücretin 25 Milyon Olduğu İddia Edildi!

Demet Özdemir'in Yeni Anlaştığı Mobilya Reklamından Alacağı Ücretin 25 Milyon Olduğu İddia Edildi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 18:38

Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzelliğiyle sık sık konuşulan Demet Özdemir'in yeni anlaştığı reklam filminden 25 milyon TL alacağı iddia edildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Romantik komediden dramaya kadar birçok farklı yapımda rol alan Demet Özdemir'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Romantik komediden dramaya kadar birçok farklı yapımda rol alan Demet Özdemir'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü isim gerek oyunculuğu gerek güzelliği gerek sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü isim gerek oyunculuğu gerek güzelliği gerek sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Şimdilerde yeni bir film için kolları sıvayan ünlü güzel aynı zamanda yeni bir reklam filmi için de el sıkıştı!

Şimdilerde yeni bir film için kolları sıvayan ünlü güzel aynı zamanda yeni bir reklam filmi için de el sıkıştı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir mobilya markası ile el sıkışan Demet Özdemir, yakın zamanda rol alacağı reklam filminden her şey dahil 25 milyon kazanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir mobilya markası ile el sıkışan Demet Özdemir, yakın zamanda rol alacağı reklam filminden her şey dahil 25 milyon kazanacak.

Çağatay Ulusoy'un alacağı üç buçuk milyona bile şaşıranlara soruyoruz! Siz Demet Özdemir'in alacağı ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Çağatay Ulusoy'un alacağı üç buçuk milyona bile şaşıranlara soruyoruz! Siz Demet Özdemir'in alacağı ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın