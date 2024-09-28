Demet Özdemir'in Yeni Anlaştığı Mobilya Reklamından Alacağı Ücretin 25 Milyon Olduğu İddia Edildi!
Demet Özdemir'in Yeni Anlaştığı Mobilya Reklamından Alacağı Ücretin 25 Milyon Olduğu İddia Edildi!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzelliğiyle sık sık konuşulan Demet Özdemir'in yeni anlaştığı reklam filminden 25 milyon TL alacağı iddia edildi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Romantik komediden dramaya kadar birçok farklı yapımda rol alan Demet Özdemir'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü isim gerek oyunculuğu gerek güzelliği gerek sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Şimdilerde yeni bir film için kolları sıvayan ünlü güzel aynı zamanda yeni bir reklam filmi için de el sıkıştı!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir mobilya markası ile el sıkışan Demet Özdemir, yakın zamanda rol alacağı reklam filminden her şey dahil 25 milyon kazanacak.
Çağatay Ulusoy'un alacağı üç buçuk milyona bile şaşıranlara soruyoruz! Siz Demet Özdemir'in alacağı ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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