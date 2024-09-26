Zeynep Sever Demirel'den 'Evdeki Volkan'a Hürrem'in Meşhur "Gebeyim" Mottosuyla Sitem!
Zeynep Sever Demirel'den 'Evdeki Volkan'a Hürrem'in Meşhur "Gebeyim" Mottosuyla Sitem!
Üçüncü bebeğine hamile olan Zeynep Sever Demirel, Hürrem Sultan'ın meşhur 'Ben gebeyim' mottosuyla esprili bir gönderme yaptı!
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Herkesin imrenerek baktığı milyonların favori çifti Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel, magazinin en cool çifti desek yeridir!
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2010'dan bu yana, dile kolay 14 yıldır evli olan Yade ve Yeda adında iki de kız çocuğu olan çiftin birkaç hafta önce üçüncü bebeklerini beklediği iddia edilmişti hatırlarsanız!
İddia havada da kalmamıştı üstelik! Kısa bir süre sonra Zeynep Sever Demirel'den hamile olduğunu doğrulayan pozlar gelmişti.
Volkan Demirel'in daha önce dövmesine ithafen yaptığı, "Belki ileride bir erkek çocuğumuz olur diye düşünerek boş bıraktık. Bakalım, kısmet" açıklaması bu sefer erkek bebek beklendiğini düşünmemize sebep olmuştu.
Her şeyin başı sağlık, sağlıklı olsun da cinsiyetinin hiç önemi yok tabii ki fakat gelin görün ki üçüncü bebeğin de kız olduğu iddia edilmişti birkaç gün önce.
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Cinsiyete dair güzel aileden henüz bir açıklama gelmedi ama Zeynep Sever Demirel, "evde istediklerini yapmayanlara" esprili olduğu kadar göndermeli de bir video paylaştı!
İşte o anlar:
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