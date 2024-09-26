Sütten Ağızları Yanmış Bile: Yeni Baba Giray Altınok Uykusuzluktan Dem Vurdu, İkinci Çocuk Sorusuyla İrkildi!
Sütten Ağızları Yanmış Bile: Yeni Baba Giray Altınok Uykusuzluktan Dem Vurdu, İkinci Çocuk Sorusuyla İrkildi!
Geçtiğimiz günlerde baba olan Giray Altınok, bebekle ilk günlerinin nasıl geçtiğini anlattı! Uykusuzluktan dert yanan Altınok'un ikinci çocuk sorusuna verdiği cevap güldürdü.
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Güldür Güldür'le hayatımıza giren Giray Altınok, son dönemlerde komedi dünyasının en sevilen isimlerinden biri haline geldi biliyorsunuz!
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2023'ten bu yana Blu TV'de senaryosunu kendi yazdığı Prens dizisiyle herkesi kahkahaya boğan ünlü komedyen, gündemdeki konulara komik göndermeleriyle de sık sık dikkat çekiyor!
2018'den bu yana meslektaşı Cansu Diktaş'la evli olan Altınok, şimdilerde bambaşka bir heyecan yaşıyor!
Mutlaka denk gelmişsinizdir, Giray Altınok ve Cansu Diktaş, 20 Eylül'de ilk bebeklerini kucağına almıştı. 🧿
Geçtiğimiz saatlerde 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen yeni baba Giray Altınok'un bebekle hayatın nasıl gittiği soruldu!
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"Yaşayan bilir dostlar... Yaşayan bilir! Üç gün hastanedeyken çok rahattı her şey çünkü bir düğmeye basıyorduk hemşire geliyordu. Eve gelince bir düğme aradık, yok! Hakikaten ciddi ağlıyormuş şu kadarcık bebek nasıl bu kadar ses çıkarıyor?" diyerek güldüren Altınok, açıklamalarına;
İkinci çocuk sorusu karşısında ise önce bir durakladı sonra da "Ya bir dur allahını seversen!" diyerek kahkaha patlattı! 😂
İşte o anlar:
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