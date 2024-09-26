Eski Magazin Skandallarında Bugün: Ceyhun Yılmaz Ne Yapmıştı da Müjde Uzman'a Hakaretten Hapis Cezası Almıştı?

'Bu suç milyonlar önünde alenen işlendiği için 1/6 oranında artırılarak 7 ay yapılsa da Sanık Ceyhun Yılmaz ‘ın mahkemede oluşturduğu olumlu izlenim nedeniyle 5 ay 25 güne indirilmiş ve daha önce bir sabıkası olmaması nedeniyle ertelenmiştir. Karar temyiz edilebilecektir. Kendisi tüm bu süreç içerisinde “şaka” yaptığını beyan etmişse de bundan sonra kimsenin birbirine hakaret ederek şaka yapmamasını diler, kadın bedeni üzerinden edilen küfürlerin, kadınları etiketlemek, yaftalamak, aşağılamak ve küçük düşürmek için kullanılan kelimelerin bir an evvel dilimizden düşmesini temenni ederim' ifadeleriyle devam etmişti.