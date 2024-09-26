Eski Magazin Skandallarında Bugün: Ceyhun Yılmaz Ne Yapmıştı da Müjde Uzman'a Hakaretten Hapis Cezası Almıştı?
Eski Magazin Skandallarında Bugün: Ceyhun Yılmaz Ne Yapmıştı da Müjde Uzman'a Hakaretten Hapis Cezası Almıştı?
Eski magazin skandallarını aralıyor, bugün de sizi 2015'e götürüyoruz 🚀
Kızılcık Şerbeti'ndeki Alev rolüyle yıldızını iyice parlatan Müjde Uzman, zamanında Mesut Yar'ın 'Burada Laf Çok' programına konuk olmuş, bir soruya cevap verirken, Ceyhun Yılmaz'ın hakaretine maruz kalmıştı. Üç kuruşluk tazminat davası kazanıldı bir de üstüne 5 ay kadar hapis cezası çıktı. Peki n'olmuştu? Hadi hep beraber geriye dönelim...
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Bu sezon geriye kızını bırakarak Kızılcık Şerbeti'ndeki Alev karakterine veda eden Müjde Uzman, Alev'le ortalığı bir güzel salladı biliyorsunuz.
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Kendisi yıllardır hayatımızda elbette, şimdiye kadar özel hayatından tutun da birçok projesi hakkında çokça kez konuştuk ve her seferinde de gündeme oturdu kendisi.
Fakat 2015 senesinde yaşanan bir olay vardı ki "magazin skandalları" tarihine altın harflerle yazıldı! Odağındaki kişi ise komedyen ve oyuncu Ceyhun Yılmaz'dı....
9 sene önce Mesut Yar'ın birden çok ünlü konuğu aynı bölümde ağırladığı çok keyifli bir programı vardı hatırlarsanız: "Burada Laf Çok"
Kasım 2015'te de konuklarının arasında Ceyhun Yılmaz, Müjde Uzman, Filiz Taçbaş ve Mehmet Turgut vardı.
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Her şey Mesut Yar, Müjde Uzman'a mesleğine dair tuhaf bir soru yöneltince oldu! Yar, "Tam mesleğin ne diye düşünüyor insan? Tam yani kendini ait hissettiğin meslek nedir?" diye sordu.
Müjde Uzman da, "Umarım öyle bir şeyim olmaz. Ben öğrenmeye doymak istemiyorum. Ben sunuculuk yaparken kamera ayarı, montaj vs. öğrendim. Şu an dizi setinde bir ışık ayarı yapılırken hep sorarım ekip arkadaşlarıma. Babamla ticaret yaparken de çok mutluydum. Bir de ben çabuk öğrendiğime ve yaptığım şeyi de iyi yaptığıma inanıyorum" cevabını verdi.
Gel gelelim ki o noktada dikkat çeken şey Müjde Uzman'ın sözleri olmaktan çoktan çıkmıştı! Çünkü Ceyhun Yılmaz, artık hangi akla dayanarak yaptığı bilinmez, meslek sorusu Uzman'a yöneltildiği gibi kendisine eğilip canlı yayında "or*spuluk" diye fısıldadı.
Müjde Uzman o sırada ne olduğunun farkında değildi tabii. Kibar kibar kendisine sorulan soruya cevap vermekle meşguldu sadece.
Canlı yayın sonrası magazin gündemi bu detayla çalkalanmaya başladı. Müjde Uzman da soluğu mahkemede aldı elbette.
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O zamanlar avukatı da şimdilerde gündemden bir an olsun düşmeyen Feyza Altun'du. Altun, "Müvekkilemin duygusal travmasının herhangi bir miktarla tazmini mümkün değil. Bu nedenle Ceyhun Yılmaz’a 3 kuruşluk tazminat davası açtık” açıklamasında bulunmuştu.
Ceyhun Yılmaz, konuya dair "Meslek gruplarını sayarken şaka yaptım Mehmet Turgut'u güldürmek için. Olayın Müjde'yle hiçbir alakası yok komedinin içinde bunlar var ama televizyonda yapmamam gerekiyordu çok üzgünüm. Mehmet'e söylediğim kötü söz için özür dilerim. Hepimizin şakasını yapabileceğimiz şey yayında olmamalıydı. Müjde benim kardeşim" açıklamasında bulunmuştu fakat Müjde Uzman, üç kuruşluk tazminat davasında geri adım atmadı ve dava tamı tamına 3 yıl sürdü.
2018'de sonuçlanan davada Ceyhun Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verilmişti! Kararı ise Feyza Altun, gündeme damga vuracak sözlerle duyurmuştu.
Altun, "Müvekkilim Müjde Uzman'ın katıldığı CNN TURK yayınında Ceyhun Yılmaz’ın hakaretine maruz kalması sebebiyle görülen ceza davası bugün sonuçlanmıştır. Ceyhun Yılmaz’ın müvekkilime sarfettiği kelimenin, onun namus ve şerefine yönelik aşağılayıcı bir kelime olduğu kabul edilerek Ceyhun Yılmaz’a 6 ay hapis cezası verilmiştir" demiş, sözlerine;
İkili bir daha hiç bir araya gelmedi. Bu çirkin mesele de Türk magazin tarihinin tozlu defterinde yerini edindi...
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