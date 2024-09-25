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Maşallah Keyifler Pek Yerinde: Polatlardan Sonra Tahliye Olan Bahar Candan'dan İlk Poz Geldi

Maşallah Keyifler Pek Yerinde: Polatlardan Sonra Tahliye Olan Bahar Candan'dan İlk Poz Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 23:44

Dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla girdiği cezaevinden beş gün önce tahliye olan Bahar Candan, soluğu tatilde aldı!

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Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren Candan kardeşler, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren Candan kardeşler, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Beş buçuk ayın ardından Nihal Candan'ın sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, tahliyesi gerçekleştirilmişti.

Beş buçuk ayın ardından Nihal Candan'ın sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, tahliyesi gerçekleştirilmişti.

Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen dava 20 Eylül'de görüldü ve Bahar Candan'ın da tahliyesine karar verildi.

Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen dava 20 Eylül'de görüldü ve Bahar Candan'ın da tahliyesine karar verildi.

Bahar Candan, tahliye olduktan hemen sonra röportaj vermiş, 'Cezaevinde derslerime çalıştım. Çok kilo aldım. 10 ay iyi bir zaman dilimiydi ailemin bana öğrettiklerini hatırladım' açıklamasında bulunan Candan'ın olgunlaşmış ses tonu da, gelişmiş diksiyonu da ayrı dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için o anlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Tıpkı Polatlar gibi Bahar Candan da sosyal medya "detoksunu" çabuk bozdu. Henüz 5 gün önce cezaevinden çıkan Bahar Candan, ablası Nihal Candan ve annesiyle soluğu tatilde aldı.

Tıpkı Polatlar gibi Bahar Candan da sosyal medya "detoksunu" çabuk bozdu. Henüz 5 gün önce cezaevinden çıkan Bahar Candan, ablası Nihal Candan ve annesiyle soluğu tatilde aldı.

Keyfi de pek yerinde gözüküyordu maşallah, daha 5 gün evvel 10 ay kaldığı cezaevinden yeni çıkmış gibi bir hali tavrı yoktu. Şaşırdık mı? Zaten ardı ardına tahliye olan fenomenlerin hiçbirinde bir gram pişmanlık var gibi durmuyor!

Keyfi de pek yerinde gözüküyordu maşallah, daha 5 gün evvel 10 ay kaldığı cezaevinden yeni çıkmış gibi bir hali tavrı yoktu. Şaşırdık mı? Zaten ardı ardına tahliye olan fenomenlerin hiçbirinde bir gram pişmanlık var gibi durmuyor!

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