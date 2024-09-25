Maşallah Keyifler Pek Yerinde: Polatlardan Sonra Tahliye Olan Bahar Candan'dan İlk Poz Geldi

Bahar Candan, tahliye olduktan hemen sonra röportaj vermiş, 'Cezaevinde derslerime çalıştım. Çok kilo aldım. 10 ay iyi bir zaman dilimiydi ailemin bana öğrettiklerini hatırladım' açıklamasında bulunan Candan'ın olgunlaşmış ses tonu da, gelişmiş diksiyonu da ayrı dikkat çekmişti.