Maşallah Keyifler Pek Yerinde: Polatlardan Sonra Tahliye Olan Bahar Candan'dan İlk Poz Geldi
Maşallah Keyifler Pek Yerinde: Polatlardan Sonra Tahliye Olan Bahar Candan'dan İlk Poz Geldi
Dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla girdiği cezaevinden beş gün önce tahliye olan Bahar Candan, soluğu tatilde aldı!
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Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren Candan kardeşler, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.
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Beş buçuk ayın ardından Nihal Candan'ın sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, tahliyesi gerçekleştirilmişti.
Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'ın ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen dava 20 Eylül'de görüldü ve Bahar Candan'ın da tahliyesine karar verildi.
Tıpkı Polatlar gibi Bahar Candan da sosyal medya "detoksunu" çabuk bozdu. Henüz 5 gün önce cezaevinden çıkan Bahar Candan, ablası Nihal Candan ve annesiyle soluğu tatilde aldı.
Keyfi de pek yerinde gözüküyordu maşallah, daha 5 gün evvel 10 ay kaldığı cezaevinden yeni çıkmış gibi bir hali tavrı yoktu. Şaşırdık mı? Zaten ardı ardına tahliye olan fenomenlerin hiçbirinde bir gram pişmanlık var gibi durmuyor!
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