Yalı Çapkını'nın Hattuç Halası Şerif Sezer'le Poz Veren Afra Saraçoğlu Mimiğiyle Alay Konusu Oldu!
Yalı Çapkını'nın Hattuç Halası Şerif Sezer'le Poz Veren Afra Saraçoğlu Mimiğiyle Alay Konusu Oldu!
Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer'le poz veren Afra Saraçoğlu, yüz ifadesiyle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Mert Ramazan Demir'le yaşadığı çalkantılı aşkla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'nın yeni sezonu başlar başlamaz "ayrıldığı" sevgilisine geri dönmüştü.
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Yaz boyunca TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Saraçoğlu'nun video ve fotoğraflarının hepsi masaya yatırıldı. Ne yalan söyleyelim, her biri de dillere ayrı düştü!
Önce kız arkadaşlarıyla çektiği videodaki öne çıkma çabasıyla, sonra da yemekleri "mmm'layarak" sıraladığı editle yoran Afra, en son köpeğiyle çektiği dublaj videosuyla gündeme oturmuştu.
Ve gelelim son gündemimize! Afra Saraçoğlu, bu sefer de yalının Hattuç halası Şerif Sezer'le verdiği pozla "Şaka mı?" dedirtti.
Afra'nın yüz ifadesinin tuhaflığı "Bir insan neden böyle poz verir?" sorusunu sordurttu. Kimsecikler anlam veremedi!
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Sizene ! Sizle mi poz verdi ki bu kadıni lincliyorsunuz, sizin şu her boka linc tayfanızdanda gına geldi
çok güzel kadın 🥰