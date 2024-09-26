Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yalı Çapkını'nın Hattuç Halası Şerif Sezer'le Poz Veren Afra Saraçoğlu Mimiğiyle Alay Konusu Oldu!

Yalı Çapkını'nın Hattuç Halası Şerif Sezer'le Poz Veren Afra Saraçoğlu Mimiğiyle Alay Konusu Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 00:33

Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer'le poz veren Afra Saraçoğlu, yüz ifadesiyle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mert Ramazan Demir'le yaşadığı çalkantılı aşkla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'nın yeni sezonu başlar başlamaz "ayrıldığı" sevgilisine geri dönmüştü.

Mert Ramazan Demir'le yaşadığı çalkantılı aşkla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'nın yeni sezonu başlar başlamaz "ayrıldığı" sevgilisine geri dönmüştü.

Yaz boyunca TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Saraçoğlu'nun video ve fotoğraflarının hepsi masaya yatırıldı. Ne yalan söyleyelim, her biri de dillere ayrı düştü!

Yaz boyunca TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Saraçoğlu'nun video ve fotoğraflarının hepsi masaya yatırıldı. Ne yalan söyleyelim, her biri de dillere ayrı düştü!

Önce kız arkadaşlarıyla çektiği videodaki öne çıkma çabasıyla, sonra da yemekleri "mmm'layarak" sıraladığı editle yoran Afra, en son köpeğiyle çektiği dublaj videosuyla gündeme oturmuştu.

Önce kız arkadaşlarıyla çektiği videodaki öne çıkma çabasıyla, sonra da yemekleri "mmm'layarak" sıraladığı editle yoran Afra, en son köpeğiyle çektiği dublaj videosuyla gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdığı içerikleri şöyle sıralayalım; 👇

👇

👇

Ve gelelim son gündemimize! Afra Saraçoğlu, bu sefer de yalının Hattuç halası Şerif Sezer'le verdiği pozla "Şaka mı?" dedirtti.

Ve gelelim son gündemimize! Afra Saraçoğlu, bu sefer de yalının Hattuç halası Şerif Sezer'le verdiği pozla "Şaka mı?" dedirtti.

Afra'nın yüz ifadesinin tuhaflığı "Bir insan neden böyle poz verir?" sorusunu sordurttu. Kimsecikler anlam veremedi!

Afra'nın yüz ifadesinin tuhaflığı "Bir insan neden böyle poz verir?" sorusunu sordurttu. Kimsecikler anlam veremedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Buyurun, yorumlara beraber bakalım! 👇

Buyurun, yorumlara beraber bakalım! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
p.o.l.y

Sizene ! Sizle mi poz verdi ki bu kadıni lincliyorsunuz, sizin şu her boka linc tayfanızdanda gına geldi

umut

çok güzel kadın 🥰